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▲林依晨（左）與賀軍翔（右）在紅毯上也不忘搞笑，漏網畫面全被拍。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19）日晚間7點在台北流行音樂中心舉行，星光大道搶先於5點整開始，今年踏上星光大道的陣容星光熠熠，而以《不夠善良的我們》入圍迷你劇集（電視電影）男女主角獎的賀軍翔與林依晨，稍早也登上紅毯，接受訪問，其中林依晨的穿搭特別受到討論，以卡其色超長拖地禮服現身，更露出傲人上圍，賀軍翔還在一旁協助拉裙擺，相當滑稽。林依晨這次登上紅毯，有別於其他女星都用黑色作為主題顏色，她今天以卡其色禮服現身星光大道，低胸設計讓她的傲人上圍曝光，而超長的裙擺設計，更是讓賀軍翔不得不協助她拉著裙擺，兩人逗趣的模樣十分搞笑。而賀軍翔、林依晨這次出演《不夠善良的我們》，雙雙入圍迷你劇集男女主角獎，也被視為是奪獎大熱門，當被主持人問到是如何詮釋角色時，賀軍翔坦言：「應該是來自生活經驗的累積，加上小孩子帶給我人生不同的境界。」後續更感謝知名影視製作人徐譽庭：「更感謝徐譽庭導演看到我的特質。」