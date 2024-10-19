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▲《有生之年》在金鐘59橫掃6項大獎。（圖／記者陳明安攝）

▲楊貴媚獲得視后殊榮，但她始終不敢相信。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎最大獎「戲劇節目獎」由《有生之年》奪下，《有生之年》共獲得6項大獎，包括《戲劇節目男配角獎》、《戲劇節目男主角獎》、《戲劇節目女主角獎》、《戲劇節目導演獎》、《戲劇節目獎》、《戲劇節目最具潛力新人獎》，成為本屆最大贏家，導演連續上台3次，也連喊了3次「讚讚讚！棒棒棒！」製作人林心如更忍不住眼眶泛紅，透露自己上次來已經是9年前。製作人林心如上台致詞不禁哽咽，「上次上來是9年前《16個夏天》。」她感謝每位工作人員和演員，也感謝電視台TVBS，「我真的要特別感謝TVBS給我那麼大的空間，支持我做我想做的戲。」林心如在後台受訪時表示，能夠和這麼棒的劇組、演員、導演合作，她非常開心，楊貴媚也對自己榮獲視后感到不敢置信，忍不住直呼：「我根本不敢相信會是我！」她也點名每位視后候選人表示：「她們那幾部戲我都有看，我都很喜歡。」林心如也在一旁笑說：「我就知道是妳（拿視后）！」楊貴媚坦言，雖然她感受到這座獎帶來的壓力，但能以《有生之年》獲獎，她也感慨：「這就是個大家庭，心裡是滿滿的愛。」每一位演員上台領獎，導演就哭一次，讓楊貴媚讚他：「他就像《有生之年》的大家長，衷心感謝導演，讓我當星媽。」謝祖武的獨生子謝展榮在台上致詞時提到：「感謝所有不看好我的人，看好了！」對此，鄭元暢也笑虧：「那個人就是他爸。」謝展榮也感謝劇中的「高家人」，一直都很照顧他，給他很大的幫助，「沒有他們就沒有我。」