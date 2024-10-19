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▲侯彥西（左）和楊小黎首次搭檔主持紅毯。（圖／翻攝自楊小黎IG）

▲楊小黎（右）、侯彥西為星光大道主持人。（圖／金鐘獎臉書）

楊小黎和侯彥西在今（19）日晚間擔任第59屆金鐘獎「戲劇類」星光紅毯主持人，兩人一早就到現場彩排，楊小黎也曬出和侯彥西的合照，只不過完全沒有女明星光環，反而是穿著大紅色上衣和寬鬆牛仔褲，素顏戴眼鏡模樣，讓許多粉絲嚇壞，「素顏皮膚也太好！」楊小黎在IG貼出彩排照片，「就是『金』晚，我和彥西在59屆金鐘獎戲劇類星光大道為您服務喔！」楊小黎戴著粉色眼鏡，穿著布丁狗的紅色上衣配上寬鬆牛仔褲，頭髮也只是輕輕紮起，臉上也沒有任何妝容，侯彥西也是穿著Polo襯衫戴著眼鏡，完全不像即將要主持星光紅毯的「明星」，想必晚上看到他們盛裝打扮後，會有極大反差。楊小黎大方分享如此真實的樣貌，也讓粉絲驚呼，「素顏皮膚也太好了吧」、「會準時收看」、「女神太美了」。而楊小黎的手肘有一小塊紅紅的，讓人擔心是不是跌倒擦傷，她笑說，「是美麗的胎記！」要大家別擔心第59屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮將於10月19日展開，本屆「」戰況激烈，入圍的有以及，而此次賈靜雯與郭雪芙以同劇廝殺女主角，也成為金鐘的一大亮點。