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▲入圍同一個獎項的林依，晨在台下給出欣賞的眼神。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

▲許瑋甯在發表感言時，忍不住落淚，也不忘謝謝老公邱澤。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

▲許瑋甯以《不夠善良的我們》拿下「迷你劇集（電視電影）女主角獎」。（圖／三立、NOWnews製圖）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮熱鬧舉行中，其中迷你劇集（電視電影）女主角獎，由去年以《她和她的她》拿下去年金鐘獎「迷你劇集／電視電影女主角獎」的許瑋甯，憑藉《不夠善良的我們》蟬聯獲獎，而她在發表得獎感言時，更是頻頻哽咽，更表示很感謝與她一同出演該劇、一起入圍同獎項的林依晨，後續更是隔空放閃老公邱澤，甜蜜表示：「如果沒有他，我沒辦法演戲演得這麼輕鬆。」事實上，近年來逐漸轉型的許瑋甯，橫跨電視、電影界，先是在電視劇《16個夏天》與《她和她的她》中一口氣抱走兩座金鐘獎，後又靠著《紅衣小女孩》系列作品入圍金馬獎提名。實力受到肯定的她，今天抱走迷你劇集（電視電影）女主角獎，許瑋甯台上不忘感謝老公的說：「我想謝謝我的先生，他是我最佳的隊友，沒有他的話我不可能演戲這麼輕鬆，在現場沒有心無旁鶩的工作。」在《不夠善良的我們》中，許瑋甯繼《惡作劇之吻》後再與林依晨同台飆戲，飾演情史豐富、事業有成，但卻忘不了前男友的叛逆戀愛腦「張怡靜」，演技大受好評，如今許瑋甯憑藉該劇連續2年蟬聯迷你劇集／電視電影女主角獎，也讓影迷十分替她開心。值得一提的是，早在頒發該獎前，柯震東就十分尷尬，因為他和蔡昌憲一起搭檔頒發迷你劇集女主角等獎，而他參與演出的《不夠善良的我們》中林依晨、許瑋甯都獲得提名，勢必讓他在揭曉得獎名單時面對手心、手背都是肉的天人交戰，面對兩位女主角林依晨、許瑋甯的廝殺，要頒給哪一位，對另一位都會有缺憾，一樣很尷尬。