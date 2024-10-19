我是廣告 請繼續往下閱讀

明年度中央政府總預算持續卡關中，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（19）日點名，擔任關鍵角色的立法院長韓國瑜沒管議事規則，一再放水護航，成了藍白惡搞的推手幫凶；她感嘆，議事不公，表決不公，萬惡的立法院於此誕生，回不去了。「萬惡立院，回不去了？」吳思瑤在臉書指出，《立法院組織法》第三條明定：「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事」，而這是2016年民進黨主修的。吳思瑤提到，當時朝大野大的民進黨沒有擴權濫權，反而啟動國會改革推動「議事中立化」，強化國會自律，所以蘇嘉全、游錫堃兩位民進黨籍國會議長，退出政黨活動，不參與表決，不涉入議案主張，議事主持中立。吳思瑤說，2024年藍白是立院的執政黨，但只有席次贏過民進黨，議事攻防及策略運用完全不是民進黨的對手，這時院長的角色就更為關鍵，韓國瑜當主席沒在管議事規則的，一再放水護航，成了藍白惡搞的推手幫凶，讓藍白更有恃無恐。吳思瑤批評，藍白強推國會擴權法案，韓國瑜讓立院回到30年前的「舉手表決」，不清點人數，數人頭也要數到贏；反年改法案復議表決，發生國民黨盧縣一人在中國，卻能隔空隔海投票，事後也不調查。吳思瑤提到，總預算被五擋，韓國瑜不主動協調爭議，反而護航大遲到的藍白立委，如果沒有昨天的「慢動作宣讀」，民進黨就贏了，總預算就進入審查程序了。「笨蛋！問題在韓國瑜！」吳思瑤感嘆，民進黨立院黨團總召柯建銘早早就洞悉一切，議事不公，表決不公，萬惡的立法院於此誕生，回不去了。