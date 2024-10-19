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▲《鏡子森林》姚淳耀展現實力演技獲得金鐘獎。（圖 / 民視提供）

▲姚淳耀主持功力不容小覷，他也曾奪下「行腳節目主持人獎」。（圖 / 經紀人提供）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19）日晚間即將登場，今年的主持人正是第55屆金鐘視帝姚淳耀。39歲的他憑藉堅強實力以《鏡子森林》奪得「戲劇節目男主角獎」，這次更以主持人的身份，將與所有觀眾和入圍者一同見證這一榮耀時刻。今天下午彩排時他回應《NOWnews今日新聞》，他表示：「現在覺得很平靜，收到很多大家的祝福打氣，也要把這些祝福帶給所有的入圍貴賓～」。不過稍早紅毯受訪時，或許是感受到現場氛圍，日前透露已瘦4公斤的他坦言：「現在壓力非常非常大！」他也被紅毯主持人楊小黎爆料廣播金鐘獎得典禮當天也有前去現場觀摩。姚淳耀在2020年第55屆金鐘獎上憑藉在電視劇《鏡子森林》中的出色表現，榮獲「戲劇節目男主角獎」。他在劇中飾演一位深陷危險任務的資深社會記者，展現了高度的專業與演技張力 。姚淳耀感謝導演和劇組創造了這個角色，並表示「沒有這個角色就不會有今天的榮耀」 。除了戲劇演出，姚淳耀也曾於2014年至2017年主持行腳節目《在台灣的故事》。這檔節目探訪台灣各地，深入挖掘當地文化和人物故事，讓觀眾對台灣有了更多了解。姚淳耀在節目中的自然風格深受好評，並於2016年獲得金鐘獎「行腳節目主持人獎」。他走訪台灣各地，與當地居民深度互動，展現了節目主持人的高度專業，為節目帶來更具人情味的體驗。這次擔任金鐘獎戲劇類典禮主持人，姚淳耀以平靜且感性的心情迎接挑戰。他坦言，來自各方的祝福與支持讓他充滿正能量，他希望能把這份溫暖帶給所有參與者，與大家共享這場屬於電視圈的榮耀盛會。