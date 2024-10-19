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▲今（19）日下半天起至明日將轉為陰有短暫陣雨的天氣，山區有大雨出現機會。（圖／中央氣象署提供）

要變天了！今（19）日下半天受到鋒面通過及東北風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署提醒基隆北海岸及北市山區有局部大雨發生的機率，目前已發布大雨特報，提醒山區慎防坍方及落石，降雨將會一路持續到週日（20日）清晨。中央氣象署指出，今（19）日至明（20日）清晨鋒面通過及東北季風增強，今日上午各地大多為多雲到晴，下午起北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、臺灣東北部及大臺北地區轉為有短暫陣雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。明（20）日白天東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，基隆北海岸、桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。明日東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及基隆北海岸有長浪發生的機率，請注意。