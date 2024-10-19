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▲▼柯震東以《不夠善良的我們》獲得金鐘獎迷你劇集或電視電影最佳男配角，致詞時喊話電視界繼續找他拍戲。（圖／三立電視提供）

曾獲得金馬獎最佳新演員、台北電影獎最佳男主角的柯震東，首度轉進小螢幕角逐金鐘獎，就以《不夠善良的我們》獲得迷你劇集／電視電影男配角獎，擊退《商魂》李國毅、《八尺門的辯護人》楊烈等強敵，他聽到自己的名字，臉上也是不可置信的表情。早先在揭曉得獎名單前，頒獎人Darren邱凱偉就半開玩笑問鍾欣凌，希望上台的是誰？鍾欣凌竟然一口回答：「東東柯震東。」被Darren抱怨：「怎麼那麼偏心？」最後果然就被她預言成真，就是柯震東得獎。柯震東坦言自己也沒想到會獲獎，很感謝《不夠善良的我們》編導徐譽庭找他演這齣戲，也謝過一起合作的林依晨、許瑋甯和賀軍翔，在跟他對戲時用盡了全力跟所有的愛，也一面透過典禮喊話電視界：「請找我拍戲，我還想來金鐘獎。』臨下台前，柯震東表示帶了「老婆」來，原來是上面繡著日本動漫「葬送的芙莉蓮」圖案以及「抱回金鐘」字樣的紅內褲，他當場吻了下紅內褲，表示沒有穿上但還是秀給大家看，堪稱典禮上頗為有哏的得獎者。