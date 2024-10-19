我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李銘忠在哥哥李銘順獲獎時，也在台下對著他比出愛心，展現兄弟的深情。（圖／三立電視提供）

▲柯震東（左）與蔡昌憲頒獎，又拿出幸運的紅色內褲。（圖／三立電視提供）

▲李銘順以《八尺門的辯護人》拿下「迷你劇集（電視電影）男主角獎」。（圖／三立、NOWnews製圖）

第59屆金鐘獎最佳迷你劇集／電視電影男主角大獎，《八尺門的辯護人》李銘順和《台語有影─夜盲》李銘忠兄弟對戰，還有《不夠善良的我們》演出脫胎換骨的賀軍翔等強敵，最後由李銘順勝出，贏了「兄弟鬩牆」的大戰，但他在致詞時也感謝李銘忠進入演藝圈，李銘忠也在台下起立、對著他比愛心，手足情不會因為獎項的角逐而破壞。在星馬演藝圈是大牌的李銘順，自從參與台灣戲劇節目演出後，獲獎頻頻，佳作不斷，今年在「迷你劇集或電視電影男主角獎」本就被視為呼聲最高的強棒之一，得獎也堪稱眾望所歸，沒有意外。他在台上直接講出《八尺門》角色佟寶駒的口頭禪：「Holy媽祖！」感謝導演與製作人將這角色交到他手上，並且謝謝太太范文芳，認為她是自己的幸運星，坦言：「謝謝妳這麼愛我，我也很愛妳，謝謝妳把孩子教得這麼好，我才能很放心出去拍戲。」他與范文芳合演新加坡版的《神鵰俠侶》結下情緣，一直是觀眾眼中的演藝圈神仙眷侶。甫獲最佳迷你劇集或電視電影男配角獎的柯震東，和昔日合演《那些年，我們一起追的女孩》的蔡昌憲，一起頒發迷你劇集或電視電影最佳男主角獎，在台上又被拱著拿出被他稱為「我老婆」的紅色內褲，還笑言基於私心，希望合演《不夠善良的我們》賀軍翔來穿，賀軍翔婉謝上台，也真的和金鐘獎座擦身而過。