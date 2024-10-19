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▲Jessi（右）被挖出過去與施暴者（左）的親密合照，2人臉貼超近，看起來關係不一般。（圖／翻攝自韓網）

▲Jessi（圈起處）目睹粉絲被打卻直接離開。（圖／YouTube JTBC News）

美籍韓裔饒舌歌手Jessi上個月底捲入毆打事件，當時有未成年粉絲來要簽名，沒想到卻遭到Jessi同行朋友痛毆，Jessi當下竟視而不見離開現場，引起外界譁然。事後Jessi強調自己不認識施暴者，怎料近日卻有人挖出她與疑似為施暴者的合照，雙方互動相當親暱，照片曝光後令大批粉絲憤怒不已，直指她在說謊。此外，剛與Jessi簽約不到1個月的經紀公司「DOD娛樂公司」昨（18）日也突宣布將停止雙方合作，Jessi形象瞬間跌到谷底。該名施暴者的身分近日被挖出，疑似是製作人KOALA，雖然事後Jessi強調並不認識對方：「他（施暴者）是中國人，和我們沒有任何關係，他是其中1位製作人的朋友，我不認識」，並表示會全力協助解決這起事件．然而近日卻被挖出她與KOALA的親密合照，畫面中Jessi貼在男方背上，2人看起來十分親暱，照片曝光後也令粉絲痛批Jessi根本在說謊。除此之外，剛與Jessi簽約不到1個月的經紀公司「DOD娛樂公司」，昨日對外發表聲明：「公司與Jessi討論了很久未來活動的動向，但基於Jessi的請求，在深思熟慮之後，決定於2024年10月18日結束合約，雖然只有合作很短的時間，但謝謝與我們一起同行的Jessi，為她的未來獻上真心的應援。」事實上，Jessi並非首次捲入暴力事件中，早在2013年時，Jessi的友人就被指控在梨泰院的女廁內毆打1名女性，雖然Jessi本人沒有動手，但她依然冷淡回應、稱不認識加害者，引起爭議的2起暴力事件無論背景、回應模式都極為相似，也令大批粉絲感到失望。