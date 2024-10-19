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▲中職台灣大賽在大巨蛋開打，賽前3小時捷運、球場外早已人已經塞滿。（圖／記者葉政勳攝影）

▲中職台灣大賽前3戰都在台北大巨蛋進行，賽前球迷大排長龍。（圖／記者葉政勳攝）

中華職棒台灣大賽總冠軍戰今（19）日在台北大巨蛋點燃戰火，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅兩強交鋒，展開歷史第七度「獅象爭霸」。來自各地的象迷早已在賽前集結，大部分都身穿黃色球衣，形成壯觀的「黃潮」，並已確定打破35年隊史台灣大賽主場最多人數紀錄。來自各地的象迷們自一早就開始集結，他們揮舞著應援旗幟，手中拿著兄弟專屬的應援道具，步履一致地湧向台北大巨蛋，而入口處排隊的球迷陸續進場，整個球場黃潮再現。「大巨蛋效應」持續發燒，本季各隊靠著大巨蛋助攻票房不斷創紀錄，中信兄弟大巨蛋G1主場首戰門票一般席已經完售，光單一場次票房已經超越2002台灣大賽總票房（3戰25601人），中信兄弟20日大巨蛋主場第2戰也賣出3萬2000張，兩戰至少有超過7萬名觀眾進場，刷新隊史35年來台灣大賽主場最多人。在中職台灣大賽歷史上，僅有3場比賽單場吸引2萬名觀眾進場，都是2016年在洲際球場進行的賽事，當時由兄弟交手富邦悍將前身義大犀牛。此外，代表兄弟於大巨蛋進行的台灣大賽前2戰，確定將有超過7萬名觀眾進場，並且有望在前兩戰就超越2015年象猿大戰總票房7萬6554人紀錄。