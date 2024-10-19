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▲梧棲中港觀光夜市停車位太少，機車不夠停、汽車位更只有30格，周邊交通混亂，讓遊客非常傻眼。（圖/梧棲中港觀光夜市社團）

▲台中最新「梧棲中港觀光夜市」開幕僅一個月，不少遊客逛過都只給一顆星，評價目前僅有3.5顆星的低分。（圖/Google）

▲梧棲中港觀光夜市成為台中海線新地標，不過目前開幕一個多月，評價不盡理想，業者也承諾持續改進。（圖/梧棲中港觀光夜市社團）

梧棲中港觀光夜市是台中最新的觀光夜市，佔地高達2000坪，9月中旬剛開幕的夜市，原本以為台中又有新的夜市可以選擇，且是位在海線，結果至今逛過的遊客許多都不盡滿意，開幕一個多月評價已經跌到剩下3.5顆星，究竟是有哪些地方引人不滿？《NOWnews》特別整理梧棲中港觀光夜市最新評價、必吃美食以及營業時間等資訊，帶民眾一文看懂！位在台中海線的「梧棲中港觀光夜市」在上月13日盛大開幕，是台中第14座取得營業許可的夜市，，對比台中其他知名的「逢甲夜市」、「旱溪夜市」都有4.3顆星以上的水準，梧棲中港觀光夜市的開局並不完美。，許多特地從市區過去逛的在地人或者外縣市遊客體驗不佳！仔細看近一週「梧棲中港觀光夜市」的Google評價，不少遊客都留下一顆星表示、「攤位雖然多，但是動線不佳且擁擠，真的很難逛。」對於遊客對夜市的抱怨，梧棲中港觀光夜市負責人顏貽修也出面回應，表示原本考量到梧棲的民眾逛夜市多會騎機車，，努力全方位改革，也感謝各界的指教。而如果你還沒逛過「梧棲中港觀光夜市」的話，記者也根據網路遊客評論整理以下必吃美食，。不過畢竟「梧棲中港觀光夜市」才剛開幕，難免會有許多問題會浮出來才知道，業者也非常有心要改善，下回到台中遊玩時，不妨也能去走走逛逛，說不定有意想不到的體驗哦！地址：台中市梧棲區文昌路文匯街口營業時間：每週二、四、五、六下午4時至凌晨1時電話： 0971212127