梧棲中港觀光夜市是台中最新的觀光夜市，佔地高達2000坪，9月中旬剛開幕的夜市，原本以為台中又有新的夜市可以選擇，且是位在海線，結果至今逛過的遊客許多都不盡滿意，開幕一個多月評價已經跌到剩下3.5顆星，究竟是有哪些地方引人不滿？《NOWnews》特別整理梧棲中港觀光夜市最新評價、必吃美食以及營業時間等資訊，帶民眾一文看懂！
台中最新「梧棲中港觀光夜市」！開幕一個月就剩3.5顆星
位在台中海線的「梧棲中港觀光夜市」在上月13日盛大開幕，是台中第14座取得營業許可的夜市，結果短短開幕一個月，不僅引發遊客逛一次就不想回訪的想法，也讓在地居民有些不滿，目前Google評價已經跌到3.5顆星，對比台中其他知名的「逢甲夜市」、「旱溪夜市」都有4.3顆星以上的水準，梧棲中港觀光夜市的開局並不完美。
那麼到底發生了什麼問題？首先遊客抱怨停車場車位不足，夜市裡面只有不到200格機車格，且汽車停車格卻只有30格，明顯落差太大，加上附近交通雜亂，夜市湧入大量人潮，導致在地人崩潰苦喊「回不了家」；另外則是夜市逛街動線差、夜市攤商抽菸導致二手菸問題嚴重，許多特地從市區過去逛的在地人或者外縣市遊客體驗不佳！
「梧棲中港觀光夜市」Google評價超狠一顆星！負責人承諾改進
仔細看近一週「梧棲中港觀光夜市」的Google評價，不少遊客都留下一顆星表示「只有一個停車場人又超多，找了半小時停不了，快餓瘋」、「這動線設計一定覺得越塞等於生意越好的概念，一次夜市恕不再來」、「停車位真的太少了，又不能停紅線，攤商抽菸二手菸味超重」、「攤位雖然多，但是動線不佳且擁擠，真的很難逛。」
對於遊客對夜市的抱怨，梧棲中港觀光夜市負責人顏貽修也出面回應，表示原本考量到梧棲的民眾逛夜市多會騎機車，目前機車格已經從171格增設到253格，汽車停車格增設將繼續洽談附近私人停車場合作；至於夜市動線不良問題，因腹地空間有限，未來會視情況調整；攤商抽菸問題也會勸導還會記點，如果多次違規將終止契約，努力全方位改革，也感謝各界的指教。
台中「梧棲中港觀光夜市」資訊！必吃美食、營業時間一次看
而如果你還沒逛過「梧棲中港觀光夜市」的話，記者也根據網路遊客評論整理以下必吃美食，包括王記粉圓、九記煎餃水煎包、大雅堂地瓜球、橫冰綿綿冰、摩托車壽司女孩、 素蘭炸雞、劉家滷味王、球球脆皮雞排、正牌酥脆三明治等。不過畢竟「梧棲中港觀光夜市」才剛開幕，難免會有許多問題會浮出來才知道，業者也非常有心要改善，下回到台中遊玩時，不妨也能去走走逛逛，說不定有意想不到的體驗哦！
📍台中海線「梧棲中港觀光夜市」
地址：台中市梧棲區文昌路文匯街口
營業時間：每週二、四、五、六下午4時至凌晨1時
電話： 0971212127
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位在台中海線的「梧棲中港觀光夜市」在上月13日盛大開幕，是台中第14座取得營業許可的夜市，結果短短開幕一個月，不僅引發遊客逛一次就不想回訪的想法，也讓在地居民有些不滿，目前Google評價已經跌到3.5顆星，對比台中其他知名的「逢甲夜市」、「旱溪夜市」都有4.3顆星以上的水準，梧棲中港觀光夜市的開局並不完美。
那麼到底發生了什麼問題？首先遊客抱怨停車場車位不足，夜市裡面只有不到200格機車格，且汽車停車格卻只有30格，明顯落差太大，加上附近交通雜亂，夜市湧入大量人潮，導致在地人崩潰苦喊「回不了家」；另外則是夜市逛街動線差、夜市攤商抽菸導致二手菸問題嚴重，許多特地從市區過去逛的在地人或者外縣市遊客體驗不佳！
「梧棲中港觀光夜市」Google評價超狠一顆星！負責人承諾改進
仔細看近一週「梧棲中港觀光夜市」的Google評價，不少遊客都留下一顆星表示「只有一個停車場人又超多，找了半小時停不了，快餓瘋」、「這動線設計一定覺得越塞等於生意越好的概念，一次夜市恕不再來」、「停車位真的太少了，又不能停紅線，攤商抽菸二手菸味超重」、「攤位雖然多，但是動線不佳且擁擠，真的很難逛。」
對於遊客對夜市的抱怨，梧棲中港觀光夜市負責人顏貽修也出面回應，表示原本考量到梧棲的民眾逛夜市多會騎機車，目前機車格已經從171格增設到253格，汽車停車格增設將繼續洽談附近私人停車場合作；至於夜市動線不良問題，因腹地空間有限，未來會視情況調整；攤商抽菸問題也會勸導還會記點，如果多次違規將終止契約，努力全方位改革，也感謝各界的指教。
台中「梧棲中港觀光夜市」資訊！必吃美食、營業時間一次看
而如果你還沒逛過「梧棲中港觀光夜市」的話，記者也根據網路遊客評論整理以下必吃美食，包括王記粉圓、九記煎餃水煎包、大雅堂地瓜球、橫冰綿綿冰、摩托車壽司女孩、 素蘭炸雞、劉家滷味王、球球脆皮雞排、正牌酥脆三明治等。不過畢竟「梧棲中港觀光夜市」才剛開幕，難免會有許多問題會浮出來才知道，業者也非常有心要改善，下回到台中遊玩時，不妨也能去走走逛逛，說不定有意想不到的體驗哦！
📍台中海線「梧棲中港觀光夜市」
地址：台中市梧棲區文昌路文匯街口
營業時間：每週二、四、五、六下午4時至凌晨1時
電話： 0971212127