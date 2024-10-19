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東京潮流服飾、藥妝店好逛好買之外，設計感十足又實用的文具也令人愛不釋手，這次推薦幾家文具控朝聖的名店，不僅有高質感、創新設計的文具，各種精巧獨特的生活用品也琳瑯滿目；無獨有偶的是，這些文具店都不只賣文具，強調書寫的溫度與旅行印記的交融，例如：設有書寫信件空間與工具，還可買到店內設計的原創郵票，立即投遞郵寄；設計客製化的美意，貨架上隨你喜好任選組合，打造獨一無二的筆記本，也可將喜愛的顏色調配製作專屬墨水；筆記本原紙製作的試寫台、獨特文具套裝自動販賣機等新鮮體驗，感受購買文具以外的手作感動，計畫下一趟東京觀光時順道來看看！榛原自創業以來已經有兩百年的歷史，一直在東京日本橋地區銷售和紙及紙製品。該店以優質的和紙為材料，設計獨特的金封、便箋和和風小物進行加工和銷售。特別是使用明治時期設計的原創千代紙製作的小物，以其華麗的設計和溫暖的色調而受到廣泛喜愛。東京地鐵銀座線、東西線及都營淺草線的日本橋站B6出口，一出來就能看到於2015年重新開幕的「榛原」日本橋總店。其獨特、引人注目的外觀，是傳統手工藝和數位的完美結合，以現代感表現出「江戶之美」。外觀的主題採用了榛原創業時的「土藏造」和代表圖案「色硝子」，作為兼具傳統與創新的最佳融合，於2016年榮獲優良設計獎。不僅外觀，店內天花板設置以「色硝子」為主題的3D數位加工多面體浮雕版，也令人驚艷。推薦的商品是使用榛原千代紙製作的古典裝筆記本。這本筆記本的封面裝飾著長期以來深受人們喜愛的榛原千代紙，採用特別的古典裝訂方法，背部無拘束，可實現180度無壓力地順暢開啟。擁有120年歷史的大型文具專賣店「銀座伊東屋」總店，其巨大迴紋針標誌是不少文具迷到東京來朝聖的首要標的，距離東京地鐵銀座站步行3分鐘，交通十分便利。在日本文具界有著最響亮名氣的「伊東屋」，由紅色迴紋針為標誌的地下1樓、地上12樓的「G.Itoya」，以及萬年筆象徵為標誌的地下1樓、地上3樓的「K.Itoya」組成。每層樓都設有主題，並提供與主題相符的文具和雜貨，讓顧客可以隨心所欲地享受這些商品的魅力。例如，「G.Itoya」2樓以「SHARE」為主題，銷售賀卡、明信片、便箋和信封等文具用品。樓內的深處設有可以書寫信件的空間，並且還有可以立即投遞的郵筒。這裡還提供書寫工具的借用服務，並可購買伊東屋設計的原創郵票，因此在享受銀座風景的同時，不妨到「伊東屋」來寫下旅行的回憶，即時投遞給重要的友人。最上層的12樓設有咖啡餐廳「CAFE Stylo」，最大的特色是提供以11樓水耕栽培的銀座本地蔬菜製作的「餐食沙拉」，還有分量十足的漢堡與原創醬汁的燒烤等，都是伊東屋從健康飲食的視角，精心為消費者挑選的菜單。位於距離蔵前站步行6分鐘、淺草橋站步行9分鐘的文具專賣店「Kakimori」，於2010年開業，打動不少文青的心，也意在創造書寫的契機與美好。Kakimori所在的蔵前自古以來就是「製造之街」，並且以其復古而時尚的建築群而聞名，是東京都內受歡迎的觀光景點之一。Kakimori的魅力之一在於可以製作出獨一無二的個性化訂製文具。而筆記本訂製是Kakimori最受顧客喜愛的品項，不只吸引文具迷，連手作控也無法抵擋，慕名而來。在整齊排列的貨架上，選擇哪種組合完全取決於你的喜好，可以自由選擇封面、中紙和固定裝置，製作屬於自己的原創筆記本！封面有60種選擇，中紙則可從點陣、橫線、方格等30種中挑選，非常適合送給朋友當禮物！在Kakimori，除了筆記本外，還可以訂製墨水。無論是獨自專心製作，還是和朋友們互相展示製作的過程，都很不錯。將你心中想像的理想顏色進行調配，每一滴都是你的用心與專屬。除了訂製商品外，Kakimori還有許多自家品牌的商品。2024年10月1日新推出的設計如磨砂玻璃般的鋼筆系列「Frost」，以及具有圓潤造型和多彩顏色的上墨筆軸「Mini holder」。所有產品均在日本設計和製造，設計團隊對使用性與美感十分講究，想打造實用之外，獨特的美麗造型也像一件高顏值的裝飾品。「KOKUYODOORS」是由知名文具品牌、並以人氣商品「Campus筆記本」等聞名的老字號文具製造商KOKUYO，於2023年1月開設在羽田機場的直營體驗型文具商店，這家店集結了KOKUYO文具的各項特色之外，也期以吸引訪日旅客在上下飛機空檔，可以輕鬆來逛逛，體驗「be Unique.」精神的日本代表性國用文具。「KOKUYODOORS」擁有多樣化的商品陣容，包括高質感的人氣經典商品外，印有「KOKUYODOORS」標誌、以旅行為主題的限量商品，更是擄獲文具迷的心，無論是遊行紀念還是作為禮物，都非常合適。店內限量的原創筆袋罐是以日本製的茶罐重新設計而成，外表裝飾有文具和飛機的圖案，遊客可以在店內自由組合喜歡的筆，為贈予的好友量身打造！不僅有豐富的文具品項滿足喜愛逛文具店的遊客，「KOKUYODOORS」標榜著體驗型文具商店也是魅力十足，工廠直送的Campus筆記本原紙製作的試寫台，以及獨特文具套裝的自動販賣機等體驗項目都充滿新鮮感。IoT自販機以「看、觸、樂趣文具」為概念，雖然是實體終端，但透過數位看板和大型觸控面板液晶，能像在網上商店一樣，邊觀看視頻和照片邊享受購物樂趣。這裡還有獨一無二的文具套裝，只能在這裡購得，主要是希望能透過自販機來享受與新文具的相遇。此外，自販機支援日語、英語、中文和韓語等多種語言，操作和購買時不必擔心語言問題。