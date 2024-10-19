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▲雷夫馬奇歐是《小子難纏》系列男主角，曾主演2部續集和影集版的《眼鏡蛇道館》。（圖／摘自IMDb）

▲成龍（左）和傑登史密斯主演的《功夫夢》，從《小子難纏》的重拍版，直接變成姐妹作。（圖／摘自IMDb）

曾是華人影壇大哥大的成龍，近年來在兩岸三地的票房表現都明顯不如全盛時期，尤其號稱是近20年前《神話》姐妹篇的新片《傳說》，耗資3.6億人民幣，中國總票房也僅8000萬人民幣不到，而在台灣或香港，他的號召力還不及在中國，也一直有演藝界人士認為他大可退休、安享晚年，沒有必要持續在銀幕上拚搏。但成龍在歐美影人心目中還是華人大牌的代表，最近才公布的《小子難纏》最新續集片的海報上，赫然見到他的名字壓過該系列的男主角雷夫馬奇歐高居第一，是片子主打的焦點。《小子難纏》系列描述雷夫馬奇歐飾演的高中男生，隨媽媽搬家到美國西岸，卻和新學校裡的另一群學生槓上，被有武術實力的他們打傷，後來才在神祕的日本移民訓練下，變成空手道好手，在比賽場上把仇敵都打敗。該片在美國以小兵立大功之姿締造賣座佳績，扮演日本師父的森田則之還提名奧斯卡最佳男配角，雷夫主演了兩部續集，第4集才交棒給日後成了兩屆奧斯卡影后的希拉蕊史旺。成龍本來是《小子難纏》重拍版《功夫夢》裡擔任類似森田則之的角色，男主角換成威爾史密斯的兒子傑登接手，故事搬到中國上演，在北美創下比《小子難纏》更突出的票房數字，續集卻遲遲難產。妙的是，《小子難纏》系列反而以影集之姿重新復活，續集《眼鏡蛇道館》先在YT的頻道做出口碑，後來轉至Netflix上架，電影版的眾要角陸續在影集裡亮相，喚起許多老影迷的記憶，成為少見叫好又叫座的影集版續集，不但雷夫馬奇歐的演藝行情再度走旺，也催生出最新的電影版續集。更加令人拍手叫絕的，是原本被視為「重拍」的《功夫夢》，瞬間變成「姐妹作」，因為雷夫馬奇歐與成龍都在《小子難纏》最新續集電影裡亮相，宣告彼此存在於共同的時空宇宙。這部尚未確定中文片名的續集，已在紐約動漫展先公布海報與預告，只見成龍與雷夫的兩張大頭分據上半部的左右兩側，畫面中央是由《西遊ABC》王班扮演的新一代功夫小子，排名則是成龍居冠、王班居中，雷夫馬奇歐壓軸。按照好萊塢的慣例，掛頭牌者不是戲分最重要，就是最大牌，顯然成龍在老外眼中還是頗具地位。目前已知，成龍和雷夫在最新《小子難纏》續集，是會共同調教王班參加功夫比賽，要面對的敵人還不確定是什麼來頭，故事背景會在北京，檔期定在明年5月。