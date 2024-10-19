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▲小S在慶功宴上真的落淚，用手抹淚，讓工作人員也嚇到。（圖／《小姐不熙娣》IG）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮昨（18）日順利落幕，女星小S（徐熙娣）和派翠克（柳柏丞）因主持《小姐不熙娣》，入圍綜藝節目主持人獎，可惜最後敗給《超級夜總會》的澎恰恰、許效舜、苗可麗。典禮結束後，小S和派翠克現身慶功宴，表情都非常悲傷，原本以為2人只是做做效果，沒想到小S似乎真的落淚，讓派翠克相當震驚，表示「連這個妳都要搶鋒頭？」《小姐不熙娣》在IG上傳慶功宴的片段，看到大票班底包圍在小S和派翠克的身旁，2人站在最中間故作哀傷，接著小S更直接趴在一旁的柱子上面，班底們則湧上來安慰，說「加油，妳很棒！」、「妳是最棒的」，沒想到下秒小S真的用手抹淚，工作人員看到忍不住驚喊，「她真的哭了欸！」派翠克聽到小S真的在現場落淚，隨即衝到旁邊直喊，「妳幹嘛搶鋒頭？連這個妳都要搶鋒頭？只是一個短影片」，小S則開玩笑回應，「你終於把你的內心話講出來了，他怪我在搶他的鋒頭」，不過下秒又開心分享在金鐘獎現場訪問時的經歷，可以看出雖然2人最後沒有順利奪獎，但關係依舊非常好，期待之後可以再接再厲。事實上，昨日典禮結束之後，節目類評審主委劉思銘也出面透露，這次每個獎項的競爭都非常激烈，很多都只差1、2票而已，其中綜藝節目主持人獎在第二輪投票階段時，《小姐不熙娣》的小S和派翠克就被刷掉了，第三輪比拚則是《超級夜總會》澎恰恰、許效舜、苗可麗，以1票之差擊敗《綜藝大熱門》吳宗憲、陳漢典、Lulu。