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▲▼郭雪芙（上圖左，下圖）、劉俊謙（上圖右）一同走金鐘獎紅毯，又美又帥。（圖／NOWnews攝影中心）

▲▼郭雪芙、劉俊謙星光大道上的漏網畫面。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19）日登場，目前進行星光大道橋段，《此時此刻》CP郭雪芙、劉俊謙聯袂現身，女神沒有讓大家失望，大V字禮服奉上D罩杯雪胸、深邃事業線，立刻成為目光焦點，被主持人虧新戀情，郭雪芙露出害羞微笑。郭雪芙穿一襲正面V字剪裁的燈心絨戰袍，腰部鏤空透視，白皙香肩、鎖骨線條和傲人上圍全放送，下半身開高衩，行走時白皙玉腿忽隱忽現，劉俊謙則選穿黑白拼接的西裝，散發貴氣息，宛如真人版白馬王子，郭雪芙日前默認老外男友，主持人楊小黎訪問最後不忘以「戀愛的滋味」調侃，讓她羞紅了臉。由《華燈初上》導演連奕琦執導，透過單元劇的方式呈現愛的各種形狀，其中演員陣容包含小S、吳慷仁、曾敬驊、賈靜雯、郭雪芙、劉俊謙等，被網友稱作是史上「含金量」最高陣容、愛情豪華餐，也更難預測得獎名單。故事背景設定在疫情期間，全民經歷封城隔離、疾病死亡，現代人的愛情也因此改變，有著各種不同的型態，《此時此刻》透過10個「非典型」人與人連結的短篇故事，不以疫情而是以愛情紀念此時此刻。