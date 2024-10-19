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▲▼得正高顏值保冷袋銀色外觀上還印有得正簡約的品牌英文名稱，特殊材質讓整體呈現光滑效果，雖然設計簡單卻又充滿質感。（圖／翻攝自得正IG）

▲得正日前推出10月秋季新品「雙柚金烏龍」，烏龍茶中加入日本柚獨特的果香，融合葡萄柚芬郁香氣融入茶飲，呈現純粹細膩、層次豐富的仲夏秋日交界滋味。（圖／翻攝自得正IG）

手搖飲品牌「得正」近幾年人氣扶搖直上，茶飲更是店內高人氣品項。而得正10月推出秋季新品「雙柚金烏龍」，同時搭配加購活動，只要加29元就能獲得超有質感的品牌保冷袋，高顏值的保冷袋瞬間吸引大票消費者瘋搶，甚至還有人一口氣加購6個，不少門市都已賣到缺貨。一名網友昨（18）日在Threads上發文，她表示得正近期推出新活動，只要購買雙柚金烏龍，就可以用銅板價加購保冷袋，「為了袋子買的雙柚金烏龍，絕對不會只有我這樣」。她也曬出保冷袋的美照，只見銀色外觀上還印有得正簡約的品牌英文名稱，特殊材質讓整體呈現光滑效果，雖然設計簡單卻又充滿質感。貼文一出，不少網友也點頭，「為了袋子買＋1，有打電話過去問還有沒有袋子，一次加購6個」、「＋1，這個袋子真的好看，值得為了它買飲料」、「買到店家最後兩個袋子，開心」，但也有不少網友撲空，「缺貨了」、「我昨天去買已完售，殘念啊」、「昨天問了兩家都沒有貨 ！好像是要到11月公司才會進，所以要買袋子的可以先打電話到門市問看看確認」。得正日前推出10月秋季新品「雙柚金烏龍」，烏龍茶中加入日本柚獨特的果香，融合葡萄柚芬郁香氣融入茶飲，呈現純粹細膩、層次豐富的仲夏秋日交界滋味。而得正搭配新品上市，也推出加購活動，10/17日起來店購買「雙柚金烏龍」，只要加29元就能獲得品牌保冷袋，每杯飲品限加購1個，購買兩杯可加購兩個，依此類推，全台售完為止。