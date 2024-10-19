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基隆市長謝國樑罷免案後，是否掀起「大罷免潮」引起外界關注，傳出國民黨列出獵殺20位民進黨立委名單，民進黨立委許智傑也提名9名藍委罷免名單。對此，民進黨立委吳思瑤今（19）日表示，民進黨自始自終沒有發動罷免，也沒有鎖定名單；針對被鎖定為目標，她則批評，「在野黨亂點罷免譜，毫無社會正當性，我毫無所懼」。外界關切未來是否會有大罷免潮，吳思瑤下午受訪時表示，罷免是憲法賦予人民的權利，有兩個重要前提，第一，是人民發動，不是政黨作為政治鬥爭的工具；第二，是針對不適任的民選首長、民意代表，「不適任是前提，罷免不應該是政黨報復工具、政治操作的浮濫使用，更不會是不明就理，不該用意識形態判斷」。吳思瑤指出，民進黨自始自終沒有發動罷免，也沒有鎖定名單，從來沒這樣的討論、作為，但尊重各別立委訪談的觀察與觀點，但民進黨從未討論過此事。針對被國民黨列為罷免名單，吳思瑤回應，過去有亂點鴛鴦譜，現在有亂點罷免譜，她在政治攻防上，對藍白造成很大壓力，與藍白政治立場不同，被鎖定是罷免目標。吳思瑤認為，還是要回到提起罷免的正當性，她是多次評鑑的優秀立委，在北投、天母服務扎實，「在野黨亂點罷免譜，毫無社會正當性，我毫無所懼」，相信台灣公民對她會非常溫暖、正向鼓勵。