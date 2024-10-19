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▲網友分享去台中菜市場看到離譜的雞蛋價格，一斤只要25元，對比過去缺蛋時的高價，現在雞蛋真的便宜！（圖/爆廢公社二館）

▲根據農業部最新統計數據，目前國內每日雞蛋產量約12.5萬箱（每箱200顆），但國人每日需求僅約12萬箱，已經是嚴重供過於求。（圖/讀者授權提供）

▲早餐店的荷包蛋仍然要15元至20元，不少外食族都認為蛋價下跌無感，引起熱烈討論。（圖／取自Pixabay）

雞蛋價格跌回17年前！台灣在歷經缺蛋危機之後，今年迎來雞蛋過剩的問題，6月率先蛋價開始5度下跌，時至今日10月，，不少網友都紛紛發出最近去菜市場看到的離譜價格，不解雞蛋降價降成這樣，早餐店為何加蛋還是15元、20元？近日有網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「歡樂蛋蛋！只要25元！」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「台北早餐店加蛋一堆還是20元，真的是超級問號......。」根據農業部最新統計數據，，導致蛋商工會持續調整蛋價，而根據資料顯示，這波雞蛋不僅創下4年來新低，也與2007年、2008年產地價格以及批發價格相同，蛋商公會希望透過降價來刺激買氣，並淘汰產地的老母雞，農業部會與蛋農及業者加強合作，希望促進雞蛋市場穩定，並呼籲業者關注市場資訊，主動調整生產規劃，確保產銷平衡。，《NOWnews》記者近一週到早餐店購買早餐，，除了家裡有在開伙的主婦可能有感蛋價下跌外，外食族可以說是絲毫沒感受到。，讓大批外食族也非常傻眼，隨著蛋價持續崩跌，是否有更多早餐店會陸續調整價格變回10元，還有待觀察。