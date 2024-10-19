雞蛋價格跌回17年前！台灣在歷經缺蛋危機之後，今年迎來雞蛋過剩的問題，6月率先蛋價開始5度下跌，時至今日10月，台北市蛋商公會在日前宣布，雞蛋產地價格從每台斤24.5元降到21.5元；批發價從34元降至31元，這樣的價格已經是與2007年相同，同時也是蛋價近4年來新低，不少網友都紛紛發出最近去菜市場看到的離譜價格，不解雞蛋降價降成這樣，早餐店為何加蛋還是15元、20元？
近日有網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「歡樂蛋蛋！只要25元！」只見貼出的照片，該網友是去逛台中向上市場，結果看到賣蛋的攤販招牌上寫著「今日蛋價，一般白蛋一斤25元」，對比六月價格一斤40元來看，又硬生生被砍了15元之多。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「蛋蛋自由超開心，不過早餐店還是賣15元」、「天阿竟然有25元的，太離譜的價格」、「根本已經是10幾年前的價格了，好誇張」、「早餐店還是在裝死加蛋一顆20元，真的很傻眼」、「早餐店荷包蛋15元，乾脆買一斤回家自己煮」、「台北早餐店加蛋一堆還是20元，真的是超級問號......。」
雞蛋生產過量問題嚴重！價格崩跌「與17年前相同」
根據農業部最新統計數據，目前國內每日雞蛋產量約12.5萬箱（每箱200顆），但國人每日需求僅約12萬箱，已經是嚴重供過於求，每天多出高達100萬顆蛋，導致蛋商工會持續調整蛋價，台北市蛋商業同業公會理事長林天來日前表示，雞蛋本週產地價跟批發價持續下調3元，分別來到每斤21.5元及31元。
而根據資料顯示，這波雞蛋不僅創下4年來新低，也與2007年、2008年產地價格以及批發價格相同，蛋商公會希望透過降價來刺激買氣，並淘汰產地的老母雞，農業部會與蛋農及業者加強合作，希望促進雞蛋市場穩定，並呼籲業者關注市場資訊，主動調整生產規劃，確保產銷平衡。
雞蛋價格崩跌外食族感受不到！早餐店加蛋仍要20元
回顧到台灣缺蛋時期，最高每斤雞蛋可以飆上100元，如今已經降到一斤25元至35元不等，當初早餐店憑藉雞蛋漲價「加蛋」也多5元、10元的政策卻不動聲色，《NOWnews》記者近一週到早餐店購買早餐，多數的早餐店仍然都還是加蛋15元至20元，除了家裡有在開伙的主婦可能有感蛋價下跌外，外食族可以說是絲毫沒感受到。
有早餐店業者主打「蛋價雖然下跌，但其他原物料持續上漲當中，因此不會調降」，讓大批外食族也非常傻眼「如果是單品漲價可以接受，但是蛋價就擺在眼前，加蛋還是要15元、20元，這就是把消費者當盤子了」、「想要平衡開銷就漲單價，不要讓別人覺得吃相很難看，便宜雞蛋還要賺暴利，當初用什麼名目漲價就應該調整回來才對」，隨著蛋價持續崩跌，是否有更多早餐店會陸續調整價格變回10元，還有待觀察。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「蛋蛋自由超開心，不過早餐店還是賣15元」、「天阿竟然有25元的，太離譜的價格」、「根本已經是10幾年前的價格了，好誇張」、「早餐店還是在裝死加蛋一顆20元，真的很傻眼」、「早餐店荷包蛋15元，乾脆買一斤回家自己煮」、「台北早餐店加蛋一堆還是20元，真的是超級問號......。」
雞蛋生產過量問題嚴重！價格崩跌「與17年前相同」
根據農業部最新統計數據，目前國內每日雞蛋產量約12.5萬箱（每箱200顆），但國人每日需求僅約12萬箱，已經是嚴重供過於求，每天多出高達100萬顆蛋，導致蛋商工會持續調整蛋價，台北市蛋商業同業公會理事長林天來日前表示，雞蛋本週產地價跟批發價持續下調3元，分別來到每斤21.5元及31元。
而根據資料顯示，這波雞蛋不僅創下4年來新低，也與2007年、2008年產地價格以及批發價格相同，蛋商公會希望透過降價來刺激買氣，並淘汰產地的老母雞，農業部會與蛋農及業者加強合作，希望促進雞蛋市場穩定，並呼籲業者關注市場資訊，主動調整生產規劃，確保產銷平衡。
雞蛋價格崩跌外食族感受不到！早餐店加蛋仍要20元
回顧到台灣缺蛋時期，最高每斤雞蛋可以飆上100元，如今已經降到一斤25元至35元不等，當初早餐店憑藉雞蛋漲價「加蛋」也多5元、10元的政策卻不動聲色，《NOWnews》記者近一週到早餐店購買早餐，多數的早餐店仍然都還是加蛋15元至20元，除了家裡有在開伙的主婦可能有感蛋價下跌外，外食族可以說是絲毫沒感受到。
有早餐店業者主打「蛋價雖然下跌，但其他原物料持續上漲當中，因此不會調降」，讓大批外食族也非常傻眼「如果是單品漲價可以接受，但是蛋價就擺在眼前，加蛋還是要15元、20元，這就是把消費者當盤子了」、「想要平衡開銷就漲單價，不要讓別人覺得吃相很難看，便宜雞蛋還要賺暴利，當初用什麼名目漲價就應該調整回來才對」，隨著蛋價持續崩跌，是否有更多早餐店會陸續調整價格變回10元，還有待觀察。