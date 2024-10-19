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華邦電今（19）日舉辦家庭日，董事長焦佑鈞有針對市況發表看法，他認為第四季通常是淡季，華邦電總經理陳沛銘補充，而對華邦電而言，2025年狀況會比今年好很多，比如明年將有AI PC在商用市場的增長動能，或是像今年網通市場WiFi 7換機需求呈現遞延，預期明年狀況應該會很好。華邦電董事長焦佑鈞在今日華邦電家庭日上跟媒體記者交流時表示，因為現在的經濟是比較正常。所謂常態的經濟就是相對於，疫情期間跟後疫情的時代，2024 年算是比較回復正常的一個經濟模式。在正常的經濟模式之下，第四季通常是淡季，所以通常第三季會是高峰。至於，針對整體市況發展來說，焦佑鈞強調，當前時代是一個以創新為核心的時代，尤其是人工智慧 （AI） 技術的發展及其應用，為各行各業帶來了許多創新機會。另外，環境、社會及公司治理 （ESG） 需求的增加，尤其是在能源和節能技術的發展上，提供了新的創新空間。而且，隨著全球安全形勢的變化，對安全技術的需求持續上升，這也是一個潛在的創新領域。最後在經濟已逐步回復到正常狀態，預計第四季將是淡季，未來的經濟增長將是緩慢的，除非出現顯著的創新技術。針對記憶體後市，總經理陳沛銘回應，第四季大概會休息一下，這不只是記憶體市場，是整個電子產業都會休息一下，除了現在最紅的AI伺服器之外，其他產品市況可能就恢復過往第三季最強，第四季休息一下的情況。陳沛銘指出，對華邦電而言，2025年狀況會比今年好很多，主要是從客戶反饋來看，今年下半年比如網通需求其實有延遲，Wifi 7換機需求還沒有出來，但明年應該會很好，而且網通市場其實已經休息快3年，因此相信未來1、2年會更好。前鎮子有美系外資指出，記憶體市場因傳統終端應用需求持續疲軟、價格下滑，認為DRAM出現市況反轉，將有供過於求情形。華邦電先前認為，雖然現階段AI的終端應用還沒被消費者廣為接受，須持續觀察AI PC或iPhone新機的需求變化，但仍看好AI後市發展可帶動產業健康化，且HBM生產持續排擠DRAM產能，短期仍不必悲觀。