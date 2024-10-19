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▲Lisa的SOLO首支單曲《Rockstar》一上架，前衛造型掀起熱議。（圖／LLOUD Official YouTube）

▲Jennie的新歌《Mantra》發行，Jisoo、Rosé都發文激讚好友又美又酷。（圖／JENNIE YouTube）

▲《APT.》中，Rosé跟Bruno Mars以開心玩樂的方式在拍MV。（圖／ROSÉ YouTube）

南韓女天團BLACKPINK今年開始單飛不解散，Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa在各自領域發光發熱，繼Lisa、Jennie陸續推出個人新單曲後，Rosé也在昨（18）日發布跟Bruno Mars（火星人布魯諾）合作的新歌《APT.》，根據BLINK（官方粉絲名）分析，認為「享受玩音樂的人，和不享受的人之間，有著絕對不可能弄混的巨大差異」，所以認為這次的SOLO成績「Rosé略勝一籌」，但也有不同聲音，如果每一個藝人都只按照Rosé的形式發片，未考量到公司利益關係的話，後果堪憂，討論熱烈，反應兩極。BLACKPINK除了團體約綁定「YG娛樂」，個人合約隸屬不同公司，Lisa是團體中第一位發表單曲的成員，而且還是陸續推出3支「拋開K-POP」認真做自己的《Rockstar》、《New Woman》、《Moonlit Floor》，但對比BLACKPINK過往支支都破億瀏覽的MV，Lisa的個人成績還有很大成長空間。再來發表單曲的是Jennie，許多粉絲認為，比起Lisa的歌曲，Jennie的《Mantra》比較耐聽，也更容易吸引BLINK以外的族群；第三位就是Rosé合作Bruno Mars發表的《APT.》，沒想到《APT.》一推出，比起Jennie跟Lisa更造成轟動與討論，撇除合作對象是Bruno Mars不提，《APT.》輕快又帶點調皮感旋律，加上朗朗上口、簡易好懂的歌詞，許多「聽眾（非粉絲）」表示：「Jennie和Lisa的新歌都不差，但Rosé新歌一出，享受玩音樂的人，和不享受的人之間，有著絕對不可能弄混的巨大差異，這無法單單用製作質量或演唱水準去衡量，誰的音樂有趣味、融入了個人巧思，一聽便知。」至於《APT.》的創作靈感，全是來自韓國有名的酒桌遊戲「Apartment」，Rosé說：「這個遊戲非常簡單，不僅能讓人開心，還能迅速打破任何派對的冷場。」還透露自己有一天晚上在錄音室教團隊玩這個遊戲，大家都玩得不亦樂乎，「尤其是當我開始唱起來時，所有人都被深深吸引了。於是我們決定把它變成一首歌。之後，火星人布魯諾也加入了這個創作過程」。網友湧入分析，認為Lisa就是給人「我是巨星」的感覺；Jennie是「我是辣妹」，反而Rosé就是邀大家「一起玩吧」，一致認同《APT.》非常適合派對、玩樂主題：「很多IDOL給我的感覺是在扮演一種他們渴望膨脹成的角色，很少人給我『只是單純在以忠實的心做喜歡的事』的感覺」、「L：我很棒、J：我很棒、R：我只想弄一點音樂」、「Rosé的確實很用心，Jennie也有，但相比較之下，Jennie迎合市場的成分多了點」、「Rosé勝出今次BLACKPINK的SOLO之戰」，當然成員沒有比較心態，只是綜觀各種討論來看，Rosé的方向更受大眾發現與喜愛。但也有人抱持不同意見，認為Lisa、Jennie較於商業化的作品沒有不好，「如果每個藝人（像Rosé）都這樣，嗯！公司會倒」、「每個藝人都有最適合的屬性，在操盤她們的時候，有很多顧慮跟辛苦是看不見的」、「Jennie的話，一開始她就說過想朝演戲方面發展，所以日後應該是演戲為主，唱歌為輔而已，不主攻唱歌也是理所應當」，粉絲也提醒，這跟「享受音樂」無關，僅是個人與公司考量點不同罷了。接下來，歌迷也在等待Jisoo繼洗腦神曲《FLOWER》後，還會推出哪種驚奇作品，BLINK相當期待。❤️前奏彩英（Rosé本名）最愛的隨機遊戲隨機遊戲遊戲開始❤️副歌：RoséApartment（公寓）Apartment（公寓）Apartment（公寓）嗯！嗯哼、嗯哼Apartment（公寓）Apartment（公寓）Apartment（公寓）嗯！嗯哼、嗯哼❤️第一段：Rosé親吻的表情親吻的表情傳到你的手機我是真的想吻你的唇（嗯哼、嗯哼）紅色的愛心紅色的愛心這就是我想的對！來給我一些我能感受到的東西哦哦～哦～❤️預副歌：Rosé你難道不像我想要你一樣想要我嗎，寶貝？你難道不像我現在需要你一樣需要我嗎？明天再睡，但今晚要瘋狂起來你只需要做的就是在公寓和我見面❤️副歌：RoséApartment（公寓）Apartment（公寓）Apartment（公寓）嗯！嗯哼、嗯哼Apartment（公寓）Apartment（公寓）Apartment（公寓）嗯！嗯哼、嗯哼❤️第二段：Bruno Mars & Rosé隨便吧（隨便吧）隨便吧 （隨便吧）隨便吧 （隨便吧）你想怎樣就怎樣（Woo～）把這個公寓變成俱樂部（嗯哼、嗯哼）我說的是喝酒、跳舞、抽菸、狂野、整晚派對（來吧）乾杯、乾杯、女孩怎麼樣？哦哦～哦❤️預副歌：Bruno Mars & Rosé你難道不像我想要你一樣想要我嗎，寶貝？你難道不像我現在需要你一樣需要我嗎？明天再睡，但今晚要瘋狂起來你只需要做的就是在公寓和我見面❤️副歌：Rosé & Bruno MarsApartment（公寓）Apartment（公寓）Apartment（公寓）嗯！嗯哼、嗯哼Apartment（公寓）Apartment（公寓）Apartment（公寓）嗯！嗯哼、嗯哼❤️對話：Rosé & Bruno Mars嘿！現在你知道遊戲規則了你準備好了嗎？因為我要來找你了找你、找你❤️橋段：Rosé & Bruno Mars等等等等我正在路上YeahYeahYeahYeahYeah我在路上了等等、等等我在路上YeahYeahYeahYeahYeah我在路上了❤️預副歌：Rosé & Bruno Mars你難道不像我想要你一樣想要我嗎，寶貝？你難道不像我現在需要你一樣需要我嗎？明天再睡，但今晚要瘋狂起來你只需要做的就是在公寓和我見面❤️副歌：Rosé & Bruno MarsApartment（公寓）Apartment（公寓）Apartment（公寓）只需要在公寓和我見面（嗯哼、嗯哼）Apartment（公寓）Apartment（公寓）Apartment（公寓）只需要在公寓和我見面（嗯哼、嗯哼）Apartment（公寓）Apartment（公寓）Apartment（公寓）只需要在公寓和我見面（嗯哼、嗯哼）Apartment（公寓）Apartment（公寓）Apartment（公寓）嗯！嗯哼、嗯哼