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▲皮膚白皙的小玫瑰身著水藍色蓬蓬袖洋裝與銀色高跟鞋，造型相當俏皮活潑。（圖／roselyn_1020 IG）

▲小玫瑰不只遺傳到媽媽的美貌，也得到爸爸冠佑（左）音樂天賦的真傳，年紀輕輕就發行單曲。（圖／roselyn_1020 IG）

五月天的鼓手冠佑，與演員妻子王行芝結婚18年，兩人的愛女「小玫瑰」劉芯妤也遺傳到媽媽年輕時的清純美貌，尚未成年就已經是擁有5.5萬追蹤的小網紅。將在明（20）日迎來18歲生日的小玫瑰，似乎也相當期待自己「成年人」的新身分，昨（18）日就在社群平台上曬出自己全新的「復古金髮羊毛卷」造型倒數生日，亮眼的造型也引來無數粉絲大讚：「好像洋娃娃！」即將步入成年的小玫瑰，昨日在IG上公開自己全新的沙龍照，皮膚白皙的她身著水藍色蓬蓬袖洋裝與銀色高跟鞋，最讓粉絲們眼前一亮的就是小玫瑰在這組照片中一改往日長髮造型，將原本棕色的長直髮漂為金色，燙起了復古感十足的羊毛卷，俏皮活潑的外型也讓粉絲忍不住狂讚：「好漂亮而且也好可愛」、「是洋娃娃」、「小玫瑰變成綻放玫瑰了！」親切的小玫瑰也回覆了不少粉絲，甚至還有粉絲笑說這個造型撞臉歐美樂壇歌后Ladygaga，被拿來和大前輩類比，嚇得小玫瑰趕緊澄清自己只是「泰迪熊」。除了全新造型外，更多粉絲忍不住留言敲碗她的新歌，外型亮麗的小玫瑰除了遺傳媽媽的清純容貌外，也得到爸爸冠佑音樂天賦的真傳，年紀輕輕的她在去年17歲生日時，就在乾爹阿信與親爹的大力輔助下推出了歌曲〈So far away〉，當成自己的生日禮物。今年7月小玫瑰又推出了新曲〈微笑說再見〉紀念5月時離世的外婆，不同於由爸爸冠佑編曲的〈So far away〉，〈微笑說再見〉由她親自填詞譜曲，驚豔了不少歌迷，雖然五月天所屬的經紀公司相信音樂發表過說明，表示歌曲為小玫瑰送給自己的禮物，但仍然有不少粉絲期望能寫詞會作曲的她能進軍樂壇。