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▲IU帶著奶奶出國玩，畫面溫馨感人。（圖／IU IG）

▲IU脖子疑似出現吻痕，結果只是誤會一場。（圖／IU IG）

韓國「國民妹妹」IU（李知恩）結束巡演後，享受假期並與奶奶共度休閒時光。她17日在Instagram上分享了一系列素顏照，照片中穿著簡單休閒，皮膚光滑細緻，沒有化妝的她依然清純脫俗，這些照片吸引了超過400萬人次觀看和大量留言。粉絲們紛紛誇讚「素顏也好美」、「太可愛了」，但她脖子上的紅痕也引發粉絲猜測，是不是男友李鐘碩留下的痕跡。IU的自然美再度成為話題，粉絲們對她的無瑕膚質驚嘆不已，稱她為「素顏女神」。她身穿白色滾邊背心搭配牛仔五分褲，慵懶躺在涼亭裡，享受碧海藍天的悠閒時光，氣氛輕鬆愜意。不過，IU脖子上的紅色痕跡也引發了網友的關注，有人誤認為是吻痕，甚至聯想到是不是男友李鍾碩種下的草莓。後來，理性的粉絲解釋那應該只是蚊子咬的痕跡，請大家不要過度解讀。儘管如此，話題仍持續發酵，吸引了眾多網友討論。