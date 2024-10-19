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▲「全家康康5」是10月18日至10月20日。（圖／業者提供）

▲全家門市取包裹，主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，可獲得百吉冰淇淋10元優惠券。（圖／全家提供）

▲7-11在10月19日、10月20日限定，指定支付享霜淇淋、特大杯思樂冰、酷聖石霜淇淋買一送一。（圖／業者提供）

▲7-11行動隨時取的霜淇淋、思樂冰也有優惠。（圖／7-11提供）

▲酷聖石任選10件490元，可選冰淇淋或霜淇淋。（圖／7-11提供）

▲全聯哈根達斯650ml大桶裝冰淇淋，單桶特價359元，任選口味兩桶只要668元，平均每桶只要334元。（圖／翻攝自全聯官網）

▲義美食品門市自今（19）日起至21日前，「IRIS & Friends 銅鑼燒冰淇淋」買一送一。（圖／義美食品提供）

本週冰品優惠來了！時序即將進入秋天，快把握最後一波消暑時間嗑冰品，全家、7-11今（19）日起霜淇淋買一送一，還有思樂冰也半價喝，全家還有限定取件優惠，只要到門市取包裹出示會員，即可獲得10元冰品兌換券，有百吉巧克力雪糕、冰棒通通10元；全聯即起也推出大桶裝哈根達斯優惠，650ml哈根達斯冰淇淋兩桶668元，平均每桶只要334元。全家本週康康五即起至10月20日前，購買全家霜淇淋買一送一，不限支付方式、口味，包含阿芙佳朵杯裝也能享有半價優惠。除了霜淇淋買一送一外，本週康康五優惠還有鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、御茶園冷山茶王、泰山Cheers強氣泡水通通都有買一送一。◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾御茶園冷山茶王500ml 買1送1，5折（原價35元、特價18元）◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾泰山Cheers強氣泡水買1送1，5折（原價29元、特價15元）◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）此外，全家新一波取件優惠開跑，10月16日起至10月31日前至全家門市取包裹，主動出示「出示會員條碼或報手機號碼」，並完成包裹取件，即可獲得百吉冰淇淋10元優惠券，可選布丁大雪糕、蘇打、巧克脆皮口味擇一。貼心提醒每取件一個包裹可獲得一組序號，單筆交易最多提供5組購物金序號，單筆交易取6件包裹建議分次領取。將於結帳後48小時內發送，可至「全家APP」 ⭢「酷碰券」兌換使用。7-11限時兩天推出週六繽冰日，使用享酷聖石霜淇淋、雪淋霜全口味霜淇淋、特大杯思樂冰買一送一外，還有行動隨時取也有寄杯冰品優惠。◾cold stone酷聖霜（酷聖石霜淇淋）買1送1，5折（原價59元、特價30元）◾雪淋霜全口味霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）◾特大杯思樂冰買1送1，5折（原價45元、特價28元）◾酷聖石任選10件490元，8.3折，可選冰淇淋／霜淇淋（原價59元、特價49元）◾霜淇淋任選10件390元，7.9折（原價49元、特價39元）◾大杯思樂冰10杯300元，7.7折（原價39元、特價30元）◾特大杯思樂冰10杯320元，7.1折（原價45元、特價32元）全聯福利中心哈根達斯優惠來了，即起至10月31日前，哈根達斯650ml大桶裝冰淇淋，單桶特價359元，任選口味兩桶只要668元，平均每桶只要334元，包括巧克力、香草、草莓等經典口味通通有。義美食品門市自今（19）日起至21日前，「IRIS & Friends 銅鑼燒冰淇淋」買一送一，原價每盒65元、特價33元，抹茶紅豆口味使用日本靜岡抹茶粉製作，帶有濃郁抹茶香，搭配日式紅豆顆粒餡料，質地滑順、抹茶濃郁尾韻回甘；草莓口味以鮮乳冰淇淋為基底，內餡含草莓果粒，多層次的口感，風味酸甜濃郁。