王建民透露台灣大賽投手佈局！台北大巨蛋今（19）日迎來中職35年台灣大賽首戰，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅將進行史上第7度的「獅象大戰」。雙方打線火力相當，投手戰力成為關鍵分水嶺。首度以教練身份進入台灣大賽的兄弟投手教練王建民，賽前接受訪問，透露投手調度跟例行賽不會有太大差距，並點出本土先發第一號選擇還是資深老將鄭凱文。
首度帶隊平常心 暫不考慮147特攻
不僅是日籍總教練平野惠一首年帶隊就闖入台灣大賽，王建民在2023年才升上一軍，今年也是首度以投手教練身份參加台灣大賽。談到心情如何，王建民表示，心情上沒有太大不同，調度應該也跟例行賽期間差不多。
本次32人名單中，兄弟選擇3位先發洋投包含德保拉、猛登以及克迪，相對獅隊擁有王牌本土投手「金孫」古林睿煬，象隊的本土先發輪值相對薄弱。對此，王建民直言：「如果需要本土投手，鄭凱文還是第一號選擇。」，暫時不會考慮「147特工」的狀況，而余謙則會以牛棚為主要任務。
鄭凱文目前已經36歲，但本季表現穩定，先發出賽6場，拿下3勝2敗，防禦率為2.89，即使球速稍有下滑，但仍能靠著控球穩定抓下出局數。值得一提的是，兄弟還選擇將2名年輕左投陳柏均、王奕凱，帶入此次台灣大賽名單，不過王建民解釋道：「大賽期間還是會以主力為主，年輕投手則是感受氛圍和增加經驗。」
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不僅是日籍總教練平野惠一首年帶隊就闖入台灣大賽，王建民在2023年才升上一軍，今年也是首度以投手教練身份參加台灣大賽。談到心情如何，王建民表示，心情上沒有太大不同，調度應該也跟例行賽期間差不多。
本次32人名單中，兄弟選擇3位先發洋投包含德保拉、猛登以及克迪，相對獅隊擁有王牌本土投手「金孫」古林睿煬，象隊的本土先發輪值相對薄弱。對此，王建民直言：「如果需要本土投手，鄭凱文還是第一號選擇。」，暫時不會考慮「147特工」的狀況，而余謙則會以牛棚為主要任務。
鄭凱文目前已經36歲，但本季表現穩定，先發出賽6場，拿下3勝2敗，防禦率為2.89，即使球速稍有下滑，但仍能靠著控球穩定抓下出局數。值得一提的是，兄弟還選擇將2名年輕左投陳柏均、王奕凱，帶入此次台灣大賽名單，不過王建民解釋道：「大賽期間還是會以主力為主，年輕投手則是感受氛圍和增加經驗。」