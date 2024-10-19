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▲不僅是日籍總教練平野惠一首年帶領中信兄弟就闖入台灣大賽，王建民在2023年才升上一軍，今年也是首度以投手教練身份參加台灣大賽。（圖／NOWnews資料照）

王建民透露台灣大賽投手佈局！台北大巨蛋今（19）日迎來中職35年台灣大賽首戰，中信兄弟與統一7-ELEVEn獅將進行史上第7度的「獅象大戰」。雙方打線火力相當，投手戰力成為關鍵分水嶺。不僅是日籍總教練平野惠一首年帶隊就闖入台灣大賽，王建民在2023年才升上一軍，今年也是首度以投手教練身份參加台灣大賽。談到心情如何，王建民表示，心情上沒有太大不同，調度應該也跟例行賽期間差不多。本次32人名單中，兄弟選擇3位先發洋投包含德保拉、猛登以及克迪，相對獅隊擁有王牌本土投手「金孫」古林睿煬，象隊的本土先發輪值相對薄弱。對此，王建民直言：鄭凱文目前已經36歲，但本季表現穩定，先發出賽6場，拿下3勝2敗，防禦率為2.89，即使球速稍有下滑，但仍能靠著控球穩定抓下出局數。