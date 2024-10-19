我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「翰品酒店高雄」將能以2200元的優惠價，於平日入住雙人房。（圖／取自翰品酒店高雄臉書）

▲天悅飯店推出入住全新完工的菁英雅緻雙人房一晚搭配二客成人翌日自助式早餐，優惠價2,999元，住宿券買10張再送1張，平均每張最低只要2,726元。。（圖／義大天悅提供）

▲高雄晶英國際行館本次線上旅展號稱是全年最優折扣，住宿券包含「御典侶驛/御典雙驛 平日住宿券套組」，套組內含住宿券兩張，賣1萬3,798元，等於每晚6,899元。（圖／高雄晶英提供）

▲「萬豪闔家歡」住宿券含家庭客房一晚及自助早餐四客，台北國際旅展下殺2.7折，優惠價7,399元。（圖／高雄萬豪提供）

▲高雄圓山則主推「平日一泊二食住宿券」，每張售價4,980元。（圖／高雄圓山提供）

一年一度的「2024 ITF台北國際旅展」即將於11月1日起至11月4日在台北南港展覽館登場，高雄有6家飯店也推出線上旅展優惠活動，多款飯店住宿券都有超低折扣，最優打至2.7折，是高雄萬豪酒店推出的「萬豪闔家歡」專案，入住家庭客房一晚還送早餐，每人每晚僅1850元。翰品酒店高雄則是搭配集團推出「雲朗聯合住宿券」，每張2,200元可入住還含早餐，相當划算。搭配集團其他家飯店推出「雲朗聯合住宿券」，每張2,200元，使用1張聯合住宿券可於平日入住翰品酒店高雄一晚，旺日另加價500元，假日加價1,500元，皆含兩客早餐。義大世界內的義大皇家酒店與天悅飯店，10月21日起至11月10日止搶先出舉辦線上旅展。義大皇家酒店原價萬元的豪華雙人房與早餐的住宿套裝，旅展價每張4,299元，相當於用下殺2.8折。持券於2025年1月20日前入住，即可享週六免收假日加價，一般週六僅需加價500元，國定連續假期及暑假週六加價1,000元(跨年及農曆春節除外)。買10張再送1張，平均每張最低只要3,908元。天悅飯店推出入住全新完工的菁英雅緻雙人房一晚搭配二客成人翌日自助式早餐，優惠價2,999元，持券於2025年1月20前入住，即可享週六免收假日加價，非暑假期間一般週六則僅需加價500元，國定連續假期及暑假週六加價1,000元(跨年及農曆春節除外)等優惠。買10張再送1張，平均每張最低只要2,726元。晶英國際行館本次線上旅展號稱是全年最優折扣，住宿券包含「御典侶驛/御典雙驛 平日住宿券套組」，套組內含住宿券兩張，優惠價1萬3,798元，雙人入住18坪御典房型贈兩客早餐，等於每晚6,899元。或者亦可以8,699元購買「24坪御質行驛 平日住宿券」，約7.9折雙人入住24坪擁有遼闊窗景的套房，閱讀港都閒逸與寧靜氛圍。還有「懷石一泊二食住宿券」入住18坪御典侶驛贈兩客早餐以及Ukai-tei Kaohsiung懷石套餐二客，每張售價9,399元。適逢晶英國際行館七週年慶，為回饋消費者，凡購買2組住宿券(可混搭、可累計)，加碼贈送「500元住房/雲垂樓餐飲抵用券」乙張。12月29日前持ITF住宿券於平日入住，再推出旅展限定平日(週日至週五)住房優惠，其中「萬豪雙人行」入住經典客房一晚，贈送翌日自助早餐兩客，原價1萬9,085元，旅展優惠價僅5,399元，等於2.8折優惠。「超豪氣雙人行」含經典客房一晚，除了翌日自助早餐兩客外，加碼豪享自助餐廳晚餐兩客，原價2萬1,769元，旅展價僅7,399元，等於3.3折優惠。專為家庭旅客設計的「萬豪闔家歡」專案，入住家庭客房一晚，贈送翌日自助早餐四客，原價2萬6,620元，旅展優惠價7,399元，瞄準金字塔頂端客群，高雄萬豪酒店首度推出「萬豪尊享假期」專案，入住景觀尊榮套房乙晚並享有行政酒廊禮遇兩位，原價3萬4,650元，旅展特價1萬2,999元。南臺灣唯一同享自然芬多精及澄清湖美景的莊園渡假勝地-高雄圓山則主推「平日一泊二食住宿券」，每張含早餐及祕境餐酒館晚餐各2客，今年更首度加贈台北圓山西密道導覽文化之旅券2張，最殺優惠3.4折，每張售價4,980元。