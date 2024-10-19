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中職台灣大賽今（19）日在台北大巨蛋點燃戰火，從季後挑戰賽脫穎而出的統一7-ELEVEn獅，在32人名單並未做出異動，洋投「大醫生」布雷克未被放進名單中，對此總教練「餅總」林岳平說明原因，主要是布雷克肩膀發炎，考量他未來的職業生涯不值得冒險，故不得不割捨布雷克。林岳平指出，球隊在與中信兄弟競爭全年第一的最後一比賽後，布雷克出現肩膀緊繃的狀況。經過詳細檢查，確認布雷克肩膀有發炎情形。雖然布雷克在日前的牛棚練投中狀態不差，也並非完全無法投球，但球團與教練團基於對職業生涯的長遠考量，最終決定將布雷克排除在32人名單之外。林岳平強調：「這不是因為布雷克不好，如果他的狀態在系列賽中沒有達到百分百，也有可能在比賽中再次發生發炎。基於現況，我們希望不要冒這個風險。我相信布雷克會全力面對比賽，但在這種情況下，風險實在太高了，雖然這決定對他和球隊都很可惜，但必須為了他的未來著想。」儘管布雷克未能進入名單，但他仍然隨隊提供協助，餅總說：「布雷克本來就是我們的一份子，即便不在台灣大賽名單內，但他的心態和一舉一動都能提升我們球隊的士氣，提供給球隊的想法，都對我們有很大的幫助。」