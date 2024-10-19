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▲楊銘威透露，今天只用最少的配件，想用顏值贏過柯震東。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮今（19）日在台北流行音樂中心登場，傍晚5點後陸續有嘉賓踏上星光大道，看到憑藉電視劇《此時此刻》入圍戲劇節目男配角獎的楊銘威，穿著改良黑色西裝外套，看起來有點像是「牧師」的造型，非常有個性帥氣，在紅毯訪問上，他也提到先前曾喊話好友柯震東要比帥，透露今天穿著名牌設計師做的衣服，身上只有最少的配件，「看能不能用顏值比過他！」楊銘威透露，今天穿的是名牌設計師的改良西裝，其設計想法是建築結構和人體結構的搭配，所以是比較寬鬆的造型，看起來相當帥氣，有點帥痞的造型，也有點像牧師的造型，看起來非常帥氣，他也透露：「今天的配件只有搭配戒指，想用最少的配件，看能不能用顏值比過他！」第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含三立都會台、三立MOD戲劇台、公視主頻並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。