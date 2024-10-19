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▲鄭元暢出道21年首度入圍金鐘獎，更說《有生之年》中「高嘉揚」的角色是他自己爭取來的。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆戲劇類金鐘獎星光大道在今（19）日下午5點在台北流行音樂中心登場，憑藉《有生之年》入圍戲劇節目男配角獎的鄭元暢，一出場就搶走現場眾人目光，只見他戴著造型墨鏡，身穿超大墊肩的西裝，「雙開門」造型看起來氣勢非凡。他也透露，這次首次入圍金鐘獎，剛得知消息時非常開心，但現在心情已經趨於平靜了，在後台看到很多同學，「有種參加大型同學會的感覺。」鄭元暢出道21年首度入圍金鐘獎，透露剛得知入圍的時候非常開心，但後來心情就逐漸平靜下來，「剛剛在後台看到很多同學們，現在有一點來參加大型同學會的感覺」。他也提到，這次因為《有生之年》中「高嘉揚」的角色入圍，剛看到劇本就有種「一見鍾情」的感覺，所以這個角色是他主動爭取來的，「我邊讀劇本就邊把角色功課寫好了，我去跟導演第一次見面的時候，就把很多很多的問題一次跟導演討論，我散發一種氣場就是『我想要演！』」，最終他也確實有相當優異的表現，首度叩關金鐘獎。劇集《有生之年》是由製作人林心如領軍金獎團隊編劇杜政哲、導演許肇任、林志儒，網羅實力派演員吳慷仁、張榕容、鄭元暢、林哲熹、楊貴媚、喜翔、孫可芳、方志友以及新生代演員謝展榮攜手演出。故事以高家的生活為故事舞台，楊貴媚、喜翔夫妻倆靠著早餐店拉拔3個兒子長大，大哥吳慷仁是個再落魄都要活得帥氣的魯蛇，二弟鄭元暢是極力追求完美且貼心的孝子，三弟林哲熹則是直率又傲嬌的老么，隨著吳慷仁店面倒閉，賠光老媽棺材本後返家，一家人開始各自面對自己人生的課題。