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▲謝展榮致詞時，林心如在台下聽到泛淚。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

第59屆金鐘獎頒獎典禮正如火如荼進行，稍早頒到戲劇節目最具潛力新人獎，由謝祖武的兒子謝展榮憑藉《有生之年》拿下。他上台致詞時，第一個感謝的就是製作人林心如，並對著林心如鞠躬，接著也感謝所有幕前幕後的團隊，「沒有你們不可能有我」，接著再次鞠躬，此時導播畫面帶到林心如在台下聽到忍不住落淚，而沒想到謝展榮下台前，該感謝的都謝了，卻沒有提到爸爸謝祖武。謝展榮一上台隨即感謝林心如，「首先我想謝謝心如姐，如果沒有你，我不可能可以被選為《有生之年》的高丞佑，再來還有導演、還有攝影、燈光、梳化，所有幕前幕後團隊，沒有你們不可能有我。」場內鏡頭掃到林心如，也可以看到她眼眶泛紅落淚。謝展榮也喊話，自己從高中開始接一些臨演，拍一些學生製片，「雖然我知道我才21歲，但我只是想跟所有學弟妹，甚至學長姐說，只要你努力，一切都有可能，給所有不看好我的人看好了！」隨後拿著獎盃下台，感言中，都沒有提到爸爸謝祖武。