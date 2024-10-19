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▲姚淳耀擔任緬懷已故影視工作者橋段的引言人。（圖／三立）

▲金鐘獎追思橋段播放15位已逝電視人的照片，包含周海媚、鄭佩佩、陳慧翎、徐少強、康祺等人。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

第59屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮進行到已故影視工作人者橋段，每次影片一播出，總會讓台下眾人落淚。今年影片中出現15位已逝電視人的照片，包括汪建民、陳慧翎、周海媚、鄭佩佩、徐少強、康祺等，讓台下同為影劇人的孫可芳、方志友、楊麗音等人都哽咽落淚。不少網友看了忍不住難過表示，「不捨鐵頭哥」，還有人驚呼「完全不知道周海媚已經過世了。」本屆戲劇類金鐘獎頒獎典禮追思橋段，由主持人姚淳耀擔任引言人，他表示，「離別一直都不容易，或長或短的相聚總有盡頭，謝謝陳慧翎導演，用作品、用人生讓我們感受愛、了解愛，她曾經說過，人的一生最重要的是要找到自己最快樂跟最喜歡的事，不要等以後，現在趕快去做，我們何其有幸透過戲劇在這裡，雖然離別留下的心痛難以治癒，但這些愛也留下難以抹滅的回憶，謝謝你們在人生的這場戲精彩而且圓滿的殺青，下一站的你們飛得更高更遠，但在我們心中你們未曾離去。」影片開頭出現「下一站，Action」的字幕，接著已逝影視者的照片一一出現，包括導演陳慧翎、演員廖瑞韻（凌音）、漫畫家兼導演蕭言中、演員周海媚、演員康祺、配音員兼演員兼導演兼製作人陸廣浩、武術指導兼製片陳世偉、演員黃清貴、作家兼畫家兼導演雷驤、演員鄭佩佩、演員陳勤美（莊麗）、演員徐少強、演員曾國峰、配音員石仁茂（石班瑜），最後現身的則是演員汪建民。15個已故影視者即使離世了，仍讓人難以忘記，影片最後也打上「獻給天上的星星，謝謝你們精彩的付出」。不少網友看到這橋段都哭了，表示「鐵頭QQ」、「天啊！好多認識的演員們」、「好多熟悉的老演員」、「天啊！完全不知道周海媚過世」、「華夫人QQ」、「看得越久，每年就看到越多熟悉演員不見了」、「姚淳耀在講引言的時候，我就哭了。」