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▲曾敬驊、彭千祐的韓國粉絲追到金鐘獎紅毯準備一睹風采，手上還都拿著應援手幅。（圖／記者羅偉如攝）

▲粉絲印製了彭千祐、曾敬驊的照片，想為偶像應援。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮於昨（18）日圓滿落幕，今（19）日輪到戲劇類頒獎典禮隆重登場，《不良執念清除師》人氣超旺，男主角曾敬驊的粉絲在2天前就已經來到紅毯現場，是來自台北、高雄、台中等地的粉絲們，一起組成加油團輪流卡位。另外紅毯還驚見來自韓國的影迷，特地來到金鐘獎就是為了一睹曾敬驊和彭千祐的風采，可見《不良執念清除師》的超強魅力。來自韓國的20歲女粉絲，目前在台灣就讀大學三年級，本身是學中文的她，是《不良執念清除師》的超級粉絲，非常喜愛曾敬驊和彭千祐兩位演員，過去的戲劇作品也都有收看，大讚曾敬驊、彭千祐雖然年紀輕輕，但演技都非常精湛。而該位粉絲今天下午3點多就來到現場，希望能夠近距離看到兩大男神的帥氣面貌，甚至還預計要等到典禮結束，歡送演員們下班，喜愛的程度不言而喻，她也喊話很希望能看到他們都成功獲獎！《不良執念清除師》在本屆金鐘獎風光入圍9項，演員的部分更是表現亮眼，曾敬驊、彭千祐、楊謹華分別入圍戲劇節目男主角、男配角、女配角獎，彭千祐同時還將角逐戲劇節目最具潛力新人獎，除了受到評審青睞以外，《不良執念清除師》在觀眾間也大受好評，是今年金鐘獎的得獎有力候補之一。