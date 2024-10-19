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前總統蔡英文結束訪歐行程，預計20日回到台灣，蔡英文今（19）日表示，從對抗全球疫情，到威權主義擴張，台灣跟歐洲始終站在一起，而看到這麼多的歐洲好朋友相挺台灣，展現團結，「我們就更加有自信與勇氣」。蔡英文卸任總統後首次出訪歐洲，她13日抵達捷克首都布拉格後，相繼到訪法國、比利時等地，並受邀出席「公元2000年論壇」（Forum 2000）發表演說，17日則出席歐洲議會（European Parliament）議員歡迎會，成為第一位到歐洲聯盟（EU）總部所在地並進入歐洲議會的台灣卸任元首。蔡英文今在社群網站分享參訪比利時的影片，並表示台歐之間，共享民主、自由與人權價值，「我們也是共同面對全球性挑戰的好夥伴」。蔡英文提到，從對抗全球疫情，到威權主義擴張，台灣跟歐洲始終站在一起，台灣也證明了一個植根於自由和民主，以及尊重人類尊嚴的社會，即使面對威權主義的巨大挑戰和脅迫，也能夠蓬勃發展。蔡英文說，儘管未來的挑戰越來越多，但看到這麼多的歐洲好朋友相挺台灣，展現團結，「我們就更加有自信與勇氣，面對世界下一個階段的變化」。蔡英文再次感謝歐洲的好朋友，以及台灣人民的支持，讓台灣不僅在歐洲能抬起頭大步向前，也能在世界的舞台發光發熱。