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▲羅宏正為了踏上紅毯特別減肥。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮星光大道目前正在進行中，年以《女孩上場2》入圍戲劇節目最佳男配角的羅宏正獨自走紅毯，高䠷身形穿上黑色西裝大衣帥翻全場。他透露前一天晚上有點緊張，但很快就入睡。被問是否有穿紅內褲招好運，羅宏正作勢要現場將內褲拉出來引起騷動，他也笑說：「目前的腹肌只有一塊！」羅宏正坦言，想到今天典禮就會緊張到睡不著，因此刻意不讓自己去想，果然很快就入睡。他在7年前曾以《High 5制霸青春》入圍金鐘視帝，本次再度問鼎金鐘，他強調如果有拿到獎會很開心。羅宏正踏上紅毯驚豔全場，宛如霸道總裁般帥氣，他透露為了今天的典禮特別減肥，笑說自己用作弊方式瘦身，減掉不少水分，被問到是否有穿紅內褲，他當場作勢要拉出內褲，讓全場驚呼連連，他也表示，手錶是幸運物，至於是否有練出腹肌，他表示：「四塊、六塊都要看基因，但目前只有一塊肌。」