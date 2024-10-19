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中職35年台灣大賽今（19）日在台北大巨蛋開打，由中信兄弟交手統一7-ELEVEn獅，台灣大賽首戰中信兄弟派出洋投德保拉擔任先發，對陣統一獅本土王牌古林睿煬，但德保拉在首局出狀況，寫下兩項生涯首次不名譽紀錄，生涯在台灣大賽首戰的100%勝率也可能破功。此戰首局上，統一獅迅速展開攻勢，開路先鋒林佳緯首打席敲出安打，接著邱智呈也跑出內野安打，獅隊攻佔得點圈，接著德保拉頻出狀況，先是發生掉球失誤，接著又對陳鏞基丟出觸身球，統一獅先馳得點。雖然潘傑楷敲出內野滾地球遭到刺殺，但陳鏞基仍跑回分數。下一棒胡金龍敲出飛越二遊上空的平飛球，讓獅隊再下一城，首局打完統一取得3：0領先。這是德保拉生涯在台灣大賽第一次被對手攻佔滿壘，同時也是首次單局失分達到3分。過去他在台灣大賽的5場出賽中，德保拉從未被對手攻佔滿壘，單局失分最多也只有2分，該局就寫下兩項不名譽紀錄。德保拉在2021年和2022年連續兩年擔任中信兄弟台灣大賽G1先發投手，連兩年在首戰繳出至少7局好表現，且雙雙拿下勝投，首戰先發勝率達到100%。不過，統一獅在首局攻下3分，讓兄弟陷入落後局面，如果兄弟打線無法盡快突破古林睿煬封鎖，德保拉台灣大賽G1百分百勝率恐將破功。