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TPBL台灣職籃大聯盟今（19）日進行歷史性的例行賽首戰，球隊秘書長齊文駿今天在高雄巨蛋坐鎮，在賽前他也抽空和現場媒體進行對談，談到開幕戰和中華職棒總冠軍賽強碰，未來能夠避開就盡量避開。而席間談到未來聯盟的願景，他直言自己很有野心，也確實有一些事情想要達成，雖然沒辦法給出具體數字，但希望至少季後賽票房可以完售。儘管今天和中華職棒總冠軍賽強碰，但聯盟兩地票房都開得不錯，洲際迷你蛋方面聯盟官方給出的數字是3000人滿場。而高雄巨蛋這邊，主場球隊全家海神還沒有公布數字，但球場兩側的座位大致上坐滿，籃框兩側的座位則有空位。今天是中華職棒總冠軍賽G1，而且是在大巨蛋開打，本季中職只要「開蛋」就是票房保證，各隊靠著大巨蛋助攻票房不斷創紀錄，中信兄弟大巨蛋G1主場首戰門票一般席已經完售32000張票，光單一場次票房已經超越2002台灣大賽總票房（3戰25601人）。以此來看，職籃今日的票房雖然不能和職棒總冠軍賽這種大賽相比，但至少在環境不利的因素下，還有保持一定水準。齊文駿受訪時表示，未來在可以調整的情況下，會盡量避開其他聯盟的重量級比賽，就像NBA會避開NCAA相關賽事一樣，特別是開幕戰這種比賽，盡可能不要去強碰。新聯盟上任，遊戲規則和比賽風格可能會變，但不變的是需要吸引球迷進場，在和記者會交談時，齊文駿表示自己未來會嘗試很多事情，第一步就是要了解球迷的需求，這也是這個賽季前發問卷的原因，希望能多了解大家愛看什麼，未來會增加比賽背後的故事，讓對戰更有張力情節、人情味。至於這一個賽季結束後，他會希望把聯盟的聲量和票房拉到一個什麼樣的水準？他笑說自己可能要和團隊討論後才能給出一個具體的數字，但直言自己有「有野心」，至少期許季後賽所有場次都能賣光，並強調只要球團和球隊共同合作、做到該做的，在他看來這個目標絕非不可能。