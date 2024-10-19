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▲Lulu到早上都還在變瘦。（圖／記者陳明安攝）

Lulu（黃路梓茵）以《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎戲劇節目最具潛力新人獎，不同於昨（18）日節目類的髮色，她早上才把頭髮染黑，透露這是她的決心，「染了就染了！來了就是要拿獎。」而她在劇中和林柏宏有吻戲，她也害羞說這個吻真的是「回味無窮」。Lulu一席黑色緊身禮服出席戲劇類金鐘獎頒獎典禮，之前主持金馬時她就透露，直到典禮當天還在變瘦，今天也不例外，Lulu說：「我金鐘前大吃很多了！但就是會再變瘦，早上禮服又再改緊，我好像都是虛瘦，還是50公斤。」而她今天早上才把頭髮染黑，她說這是決心。「染了就染了，來了就來了，來了就要拿獎，很堅決！」相較於昨天，她今天非常緊張，但因為是入圍新人獎，她也很期待，有種回歸初心的感覺，「我現在還能跟你們閒聊，但搞不好等下坐在那邊聽『得獎的是』下一秒我就嘔了（太緊張）。」而她在劇中和林柏宏有激情吻戲，被問到還會回味嗎？她笑說：「回味無窮！」不過之前本來說好如果得獎，要租泳池趴慶祝，卻被林柏宏已讀不回。第59屆金鐘獎頒獎典禮播出平台包含並於好事989電台聲音轉播。社群平台方面有金鐘59官網、文化部FB、金鐘官方Youtube、LINE TODAY、LINE TV、公視+、公視點點愛YouTube(手語版)、Vidol Youtube、三立電視Youtube、三立新聞網Youtube、三立新聞網直播室，海外觀眾則可在三立國際台、新加坡STARHUB 、馬來西亞UNIFI TV收看。