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美國肯塔基州器官捐贈附屬機構（KODA）爆出駭人醜聞，內部吹哨者爆料，一位被宣告腦死的患者在進行器官捐贈手術時，意外在手術台上「復活」，整個人扭動掙扎且哭泣，讓現場醫療人員嚇壞，但KODA第一時間竟仍要求繼續進行手術，等於要從活人身上強摘器官，最終醫師堅拒不肯動刀，患者才被推出手術室。對此，州政府和聯邦政府官員均已展開調查，要釐清全案始末。綜合外媒報導，這位「死而復生」的男子是胡佛（Thomas HooverII），他於2021年10月因用藥過量送醫，被院方宣布腦死。院方隨即通知家屬，稱胡佛生前曾簽署了器官捐贈同意書，於是要實施器官捐贈手術。胡佛的妹妹透露，她當時發現胡佛似乎睜開眼睛，但院方人員說那只是反射行為，在腦死患者身上出現很正常。之後胡佛被推入手術室，大約一小時後醫師告知家屬胡佛「還沒準備好」器官捐贈，因為他又活過來了。胡佛之後被妹妹帶回家照顧，並一直活到現在，但是記憶、走路、說話都出現問題。本來患者「死而復生」算是好事一樁，留下後遺症也屬正常，不過，今年KODA的前員工馬丁（Nyckoletta Martin）與米勒（Natasha Miller）扮演「吹哨者」，爆料稱胡佛的案例存在嚴重的醫療倫理問題，因為當時手術房人員發現胡佛已經甦醒，整個人扭動掙扎並且在哭泣，但回報院方後，院方第一時間竟要求繼續進行手術。吹哨者們表示，由於醫師堅拒不肯動刀，手術房內一片混亂，最後胡佛才被推出手術室。事發後許多員工都對此感到很沮喪，許多人因此離職，還有人必須接受心理治療。對於吹哨者們的指控，KODA則發聲明澄清，稱他們絕不會從還活著的患者身上強摘器官，更不會要求員工這麼做，患者是否死亡的認定都是由醫療機構獨立判斷。不過，相關單位如今已經介入調查，要釐清全案是否存在醫療疏失或是醫療倫理問題，並防止類似事件再次發生。