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▲中台灣區域治理平台8縣市的首長們，一起穿上用蚵殼製成的環保外套。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.19）

中台灣區域治理平台首長會議今天在台中市舉行，5位縣市長親自出席，共同發表氣候行動倡議，及「建請碳費按比例撥交地方政府」、「暫緩施行國土計畫」等55項提案。主辦的雲林縣長張麗善，日前二度因致詞時間過長挨網友砲轟，她自嘲今天「延宕致詞不能再加一」，台中市長盧秀燕則花1分47秒，展現省話女王的功力。中台灣區域治理平台的縣市北自新竹、南到嘉義，8縣市原本有6位女性首長，首長會議今（19）日配合「2024台灣氣候行動博覽會」活動，在台中市國立科博館舉行，包括盧秀燕、張麗善、南投縣長許淑華、苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠都親自出席，彰化縣、嘉義市、新竹縣則由男性副縣長代表，讓一向女力出頭天的首長會議，頭一遭出現男多於女的畫面。日前連續因國慶焰火、雲林國際偶戲節致詞太長被網友砲轟的張麗善，看到台下工作人員開始轉圈圈打暗號，便自嘲「我的致詞時間到了喔！不能讓延宕再加一」，隨即迅速結束7分多鐘的致詞，眾人在哈哈大笑中報以熱烈掌聲；接著上台的盧秀燕，致詞只花1分47秒，展現省話女王的特色。會中8位正副首長共同發表「科學為本的區域氣候行動倡議」，提出「共同設置常態化氣候行動平台」等4大目標、8大行動，推動淨零中台灣。會中提出55項跨縣市合作案，未來將製作說帖，透過友善立委向中央爭取，最受矚目的是「建請碳費按比例撥交排放源所在主管機關，以執行氣候變遷減緩及調適業務」、「建請中央政府暫緩國土計畫施行，針對各地民眾及地方政府之訴求予以回應後，再正式實施」。在碳費部分，說明中舉《空污法》的「空氣污染防制費」，固定污染源60%、移動污染源20%撥交地方主管機關為例，希望獲得中央同意資源挹注。但據了解，盧秀燕主張地方至少應分得80%、張麗善則主張60%，其他縣市看法也不一，因此決定訴求中先不明訂比例，預留與中央談判的空間。