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▲下週四、下週五（24日至25日）受到東北季風以及熱帶性低氣壓外圍雲系影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，東北部地區並有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

▲下週三至下週六（23日至26日）將有一波降溫，北部、東北部轉涼，高溫剩下攝氏26度，低溫攝氏22度至23度。（圖／中央氣象署提供）

目前菲律賓東方海面熱帶擾動最快明後天將變成熱帶低壓，最快下週一、下週二（21日、22日）有機會發展成颱風，為今年第20號颱風「潭美」，下週四、下週五（24日至25日）受到東北季風以及熱帶性低氣壓外圍雲系影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，東北部地區並有局部大雨發生的機率，東部及東南部地區有局部短暫陣雨。中央氣象署預報員張承傳指出，目前熱帶系統持續發展中，預估明天或後天有機會發展成熱帶性低氣壓，最快下週一或下週二增強成颱風，將是今年第20號颱風「潭美」(Trami，越南命名)，路徑估會朝西往呂宋島前進，路徑、強度仍有不確定性，會不會靠近台灣還要進一步觀察，且大低壓帶內未來有機會發展1至2個颱風。此外，明（20）日清晨東北季風增強，水氣多，北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、臺灣東北部及大臺北地區有短暫陣雨，易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率，新竹以南多雲到晴；白天後水氣減少，降雨地區縮至桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，花東有零星雨，新竹以南多雲到晴，午後留意山區有零星短暫陣雨明（20）日東北季風影響，北部、東北部較涼，高溫攝氏25度至27度，其他地區仍有攝氏29度到32度，各地低溫普遍為23度至25度。下週二（22日）晚間至下週三（23日）東北季風再增強，北部及東北部氣溫下降，北部及東北部地區有短暫雨，東北部地區並有局部大雨發生的機率，東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。下週四至下週六（24至26日）東北季風及熱帶性低氣壓外圍雲系影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；北部及東北部地區有短暫陣雨，東北部地區並有局部大雨發生的機率，東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨下週三至下週六（23日至26日）將有一波降溫，北部、東北部轉涼，高溫剩下攝氏26度，低溫攝氏22度至23度，中南部則不受影響。