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統一獅王牌投手古林睿煬本季勇奪中職防禦率王，今（19）日中職台灣大賽G1掛帥先發對決中信兄弟，前3局只被敲出2支零星安打、沒有失分，並送出3次三振，但4局下卻因傷關係提前退場。根據統一獅球團傷勢回報，古林為背部肌肉緊繃，為保護古林睿煬，讓他先行退場休息。此戰首局上獅隊趁著中信兄弟洋投德保拉狀況不穩，一口氣拿下3分，給予古林睿煬火力支援。古林睿煬前2局有效壓制兄弟打線，3局下雖然被攻佔得點圈，但古林穩住陣腳，順利化解失分危機。古林睿煬在4局下開始前，卻因傷被獅隊換下場，由日籍投手高塩將樹接替登板，讓兄弟展開反攻，王威晨安打上壘後，靠隊友推進站上得點圈，下一棒江坤宇適時安打，打回兄弟本場第1分，目前兄弟仍以1：3落後統一獅。根據統一獅球團最新消息，古林傷勢為背部肌肉緊繃，為保護古林睿煬，於是讓他退場休息。24歲古林睿煬本季例行賽先發21場，繳出10勝2敗優異成績，主投125局狂飆150次三振，防禦率1.66，每局被上壘率1.07，其勝投與局數都寫下生涯新高。今年季後古林將可行使海外自由球員權利，未來很有可能展開旅外生涯。