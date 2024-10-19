賈靜雯以《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，讓人意外的是，她以俏麗短髮走上紅毯，「我剛剛才決定要剪的，就在剛剛！」她也跟3位女兒報備這件事，大女兒梧桐妹說最不喜歡她短髮，但她傲嬌說：「我就是要做我自己！」
賈靜雯走金鐘紅毯 臨時決定剪短髮
賈靜雯以短髮造型亮相，上一次剪這麼短是1990年《佳家福》的時候，只是大女兒梧桐妹不喜歡她短髮，但她仍毅然決然剪掉，調皮說：「我就是要做我自己！奇怪又不是剪她的頭髮。」她也給今天的造型很高的評價，「還算是端莊吧！」
至於修杰楷有沒有看過？賈靜雯說，「他在泰國，也是被我通知。」隨後對著鏡頭說，「喜歡嗎！寶貝們。」看起來心情相當不錯，也說今天典禮不緊張，與很多好朋友見面相當開心，也透露每次工作時，修杰楷都會要她享受過程。
第59屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮將於10月19日展開，本屆「戲劇節目女主角獎」戰況激烈，入圍的有方宥心《大愛劇場—早點回家》、郭雪芙《此時此刻》、楊貴媚《有生之年》、楊麗音《華麗計程車行》以及賈靜雯《此時此刻》，而此次賈靜雯與郭雪芙以同劇廝殺女主角，也成為金鐘的一大亮點。
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賈靜雯以短髮造型亮相，上一次剪這麼短是1990年《佳家福》的時候，只是大女兒梧桐妹不喜歡她短髮，但她仍毅然決然剪掉，調皮說：「我就是要做我自己！奇怪又不是剪她的頭髮。」她也給今天的造型很高的評價，「還算是端莊吧！」
至於修杰楷有沒有看過？賈靜雯說，「他在泰國，也是被我通知。」隨後對著鏡頭說，「喜歡嗎！寶貝們。」看起來心情相當不錯，也說今天典禮不緊張，與很多好朋友見面相當開心，也透露每次工作時，修杰楷都會要她享受過程。
第59屆金鐘獎「戲劇類」頒獎典禮將於10月19日展開，本屆「戲劇節目女主角獎」戰況激烈，入圍的有方宥心《大愛劇場—早點回家》、郭雪芙《此時此刻》、楊貴媚《有生之年》、楊麗音《華麗計程車行》以及賈靜雯《此時此刻》，而此次賈靜雯與郭雪芙以同劇廝殺女主角，也成為金鐘的一大亮點。
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