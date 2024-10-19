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▲郭雪芙（左）和劉俊謙（右）以《此時此刻》分別入圍「戲劇節目女主角獎」、「戲劇節目男主角獎」。（圖／NOWnews攝影中心）

▲劉俊謙（右）一路上很照顧女伴郭雪芙（左），相當貼心。（圖／NOWnews攝影中心）

郭雪芙和劉俊謙以《此時此刻》分別入圍「戲劇節目女主角獎」、「戲劇節目男主角獎」，兩人都是第一次入圍金鐘獎。今（19）日晚間金鐘獎戲劇類頒獎典禮紅毯上，郭雪芙作為女神不能漏氣，禮服上下都開，大露酥胸、美腿，驚豔全場。由於先前郭雪芙才被拍到身邊有對象，被問及此事她尬笑回應2字：「謝謝。」反而一旁的劉俊謙反應超快，連忙出手救火：「今天我是她男友！」郭雪芙踩著24公分高跟鞋踏上紅毯，最怕的就是跌倒，由於她穿著平口禮服，下襬就要開衩，露出大腿根部，儘管辣翻全場，她也被問到是否擔心走光，有做防護措施，她笑說，用手遮就已經是防護，「也謝謝俊謙讓我勾著。」劉俊謙也紳士表示：「這是應該的！」但由於禮服是馬甲，郭雪芙也直言不習慣，「這本身是馬甲勒緊。」劉俊謙飛來台灣參加金鐘獎，他透露自己在香港的新片已經拍完了，這次來台灣最想念「大奶微微（珍珠奶茶微糖微冰）」，入境隨俗的他表示，台灣的夥伴已經買了珍奶給他，讓他覺得非常懷念，他透露，上位得到金鐘獎的香港人距今已經20年前，這次入圍女友蔡思韵也很為他開心，由於不希望給他太大的壓力，只要他好好照顧女伴郭雪芙，「我也做到了。」劉俊謙被問到是否有信心得獎，他先是欲言又止，接著喊：「雪芙說有把握！」一旁郭雪芙也連聲附和，若是兩人都拿獎，他們透露會很開心，而郭雪芙被問到外國男友是否有祝福，她也露出尷尬笑容說：「謝謝！」再度被問到相關問題，她面露無奈，男伴劉俊謙更暖心跳出來救美解圍：「謝謝，今天我就是她男友！」