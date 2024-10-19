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美國總統大選進入最後倒數階段，共和黨總統參選人川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）選情膠著，但川普有後來居上的跡象，賭盤風向近期也出現變化，加密貨幣賭盤Polymarket更顯示，川普的勝率高達61.9％。對此，有外媒指出Polymarket變盤是因神秘人重押3000萬美元、約新台幣9.6億元川普勝選，進而加劇賭盤風向倒向川普，以增強川普穩操勝券的說法。根據《商業內幕》報導，雖然多份最新民調顯示川普與賀錦麗支持度不相上下，但在賭盤方面，多家主要博彩公司均呈現出川普勝選看漲的趨勢。然而，加密貨幣賭盤Polymarket的風向最為一面倒，川普最新勝率為61.9％，賀錦麗為38.1％，如此懸殊的差距引發外界關注。《華爾街日報》披露，區塊鏈分析公司「Arkham Intelligence」指出，Fredi9999、Theo4、PrincessCaro和Michie這4個帳戶疑似是由同一人控制，因為4個帳戶表現出類似的行為，且資金都來自同一加密貨幣交易所「Kraken」。這4個帳戶一口氣押注了3000萬美元川普將贏得大選，進而改變了賭盤勝率。加密貨幣投資人科克倫（Adam Cochran）對《華爾街日報》表示，這樣的「瘋狂押注」似乎是一場宣傳活動，旨在強化川普勢頭強勁的印象，科克倫認為，「這是迄今為止人們能買到的最有效的政治廣告」。《商業內幕》報導分析，3000萬美元確實足以對川普的賠率產生可觀影響，且這4個帳戶還押注了數百萬美元川普連普選票數都會贏，這普遍被視為不太可能發生。但是，也不能排除單純只是鋼鐵川粉的自發性行為，目前沒有任何證據表明有人試圖操縱博彩市場。《商業內幕》還指出，2012年也曾有人狂買700萬美元羅姆尼（Mitt Romney）會贏得大選，但最終羅姆尼敗給了歐巴馬（Barack Obama），700萬美元悉數打水漂。