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▲許瑋甯（左）、柯震東一起踏上金鐘獎紅毯，又帥又美。（圖／NOWnews攝影中心）

▲許瑋甯禮服以氣質取勝，有望成為紅毯第一美。（圖／NOWnews攝影中心）

▲柯震東不走正式西裝路線，帥氣度不減。（圖／NOWnews攝影中心）

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮正在進行紅毯環節，許瑋甯、柯震東以《不夠善良的我們》分別入圍迷你劇集（電視電影）女主角、男配角獎，許瑋甯的戰袍走貴氣路線，沒有過度裸露，以氣質取勝，受訪期間親密稱呼柯震東小名「凱凱」，為星光大道增添幾分逗趣。許瑋甯選穿平口羽毛裝，露出天鵝頸、嫩白香肩和美人鎖骨，自帶仙氣，被問及劇中對柯震東告白的戲讓人心碎，她說導演重視自己和柯震東當下的情感，裸被部分有做好安全措施，一兩個TAKE就OK，柯震東被問見過大場面是否會緊張，他坦言：「不會，頒獎會！」