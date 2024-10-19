第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮正在進行紅毯環節，許瑋甯、柯震東以《不夠善良的我們》分別入圍迷你劇集（電視電影）女主角、男配角獎，許瑋甯的戰袍走貴氣路線，沒有過度裸露，以氣質取勝，受訪期間親密稱呼柯震東小名「凱凱」，為星光大道增添幾分逗趣。 我是廣告 請繼續往下閱讀 許瑋甯選穿平口羽毛裝，露出天鵝頸、嫩白香肩和美人鎖骨，自帶仙氣，被問及劇中對柯震東告白的戲讓人心碎，她說導演重視自己和柯震東當下的情感，裸被部分有做好安全措施，一兩個TAKE就OK，柯震東被問見過大場面是否會緊張，他坦言：「不會，頒獎會！」▲許瑋甯（左）、柯震東一起踏上金鐘獎紅毯，又帥又美。（圖／NOWnews攝影中心）▲許瑋甯禮服以氣質取勝，有望成為紅毯第一美。（圖／NOWnews攝影中心）▲柯震東不走正式西裝路線，帥氣度不減。（圖／NOWnews攝影中心）更多「2024金鐘獎」相關新聞。 金鐘紅毯／《不夠善良》林依晨搶視后！賀軍翔幫拉超長拖地禮服金鐘紅毯／賈靜雯臨時決定剪短髮！曝女兒梧桐妹反應：我要做自己金鐘紅毯／郭雪芙大深V又露腿辣翻！劉俊謙秒回：今天我是她男友金鐘紅毯／鄭元暢「雙開門」超大墊肩耍帥！首入圍金鐘：像同學會 關鍵字 許瑋甯柯震東金鐘獎紅毯金鐘獎不夠善良的我們