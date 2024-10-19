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▲今日下半天受到鋒面通過及東北風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署提醒基隆北海岸及北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

▲水利署緊急發布淹水警戒，目前基隆市七堵區 、 暖暖區皆列入警戒範圍內，提醒低窪地區慎防積水。（圖／翻攝自水利署）

北部地區今（19）日下半天變天，受到鋒面通過及東北風影響，中央氣象署發布豪雨特報，提醒基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，將會一路持續到週日（20日）清晨。而水利署也緊急發布淹水警戒，目前基隆市七堵區 、 暖暖區皆列入警戒範圍內，提醒低窪地區慎防積水。目前基隆已開設三級應變中心，基隆市長謝國樑也於晚間6時抵達基隆災變中心，並表示截至稍早統計雨量，暖暖區一小時內就達92毫米，七堵區則有70毫米，提醒民眾外出攜帶雨具，同時留意山坡地安全、提高警覺。一級警戒：基隆市七堵區 、 暖暖區。二級警戒：新北市瑞芳區。一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。●基隆市暖暖區－141.5毫米●基隆市七堵區－117.5毫米●台北市北投區－101.5毫米