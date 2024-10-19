北部地區今（19）日下半天變天，受到鋒面通過及東北風影響，中央氣象署發布豪雨特報，提醒基隆北海岸及台北市山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區及新北山區有局部大雨發生的機率，將會一路持續到週日（20日）清晨。而水利署也緊急發布淹水警戒，目前基隆市七堵區 、 暖暖區皆列入警戒範圍內，提醒低窪地區慎防積水。
目前基隆已開設三級應變中心，基隆市長謝國樑也於晚間6時抵達基隆災變中心，並表示截至稍早統計雨量，暖暖區一小時內就達92毫米，七堵區則有70毫米，提醒民眾外出攜帶雨具，同時留意山坡地安全、提高警覺。
🟡淹水警戒範圍
一級警戒：基隆市七堵區 、 暖暖區。
二級警戒：新北市瑞芳區。
⚠️淹水警戒怎麼看
一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
🟡10/19累積雨量前3名（截至10/19 19:11）
●基隆市暖暖區－141.5毫米
●基隆市七堵區－117.5毫米
●台北市北投區－101.5毫米
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🟡淹水警戒範圍
一級警戒：基隆市七堵區 、 暖暖區。
二級警戒：新北市瑞芳區。
⚠️淹水警戒怎麼看
一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。
二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。
🟡10/19累積雨量前3名（截至10/19 19:11）
●基隆市暖暖區－141.5毫米
●基隆市七堵區－117.5毫米
●台北市北投區－101.5毫米