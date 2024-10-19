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TPBL台灣職籃大聯盟今（19）日進行2024-25賽季例行賽首戰，新北國王作客高雄全家海神主場高雄巨蛋作戰，國王華裔球員林書豪全場轟下34分，帶領球隊以88：78拿下在新聯盟的隊史首勝。林書豪今天換了一頭金髮，賽後受訪時他表示，他希望自己這一季可以打得更開心，幫助球隊拿下總冠軍。這場比賽兩隊打得上半場就碰撞十足，胡瓏貿一次對強森的犯規引起沃許本不滿，對抗尺度相當大。新北國王上半場團隊進攻比較單調，主要靠林書豪、強森、沃許本和曼尼高4人包辦球隊其中的39分。客隊第二節一度領先到10分，但海神相當頑強，靠著威勝的三分打和于煥亞的三分球，一波8：0攻勢追到只差2分，半場打完41：43落後。易籃再戰後，胡瓏貿一記三分球將比分反超，雙方進入到膠著的比分拉鋸狀態，林書豪在這一節單節攻下9分，讓國王以6分領先進入到決勝節。憑藉林書豪的神勇發揮，國王在末節再次將領先分差擴大到10分，海神這一節進攻當機，追分不利，最終以78：88分出勝負。賽後林書豪表示海神是進攻很棒的球隊，今天只讓他們得到78分，可說是用一場防守贏下來的一場比賽。他也大方喊出今年的目標，那就是要幫助球隊拿下冠軍，另外就是希望能夠打得更開心，因為不知道自己還可以打多久，不管發生什麼事、結果是什麼，將開心的氣氛帶給球迷。今天是TPBL聯盟元年正式賽季的首日賽事，新的職籃聯盟也有新氣象，林書豪今天賽前一頭金髮亮相，非常吸睛。根據國王工作人員表示，昨天見到他時就已經染髮了。