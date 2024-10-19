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▲楊麗音今天以民族風的造型走上金鐘獎紅毯，不過被藍心湄認為妝容似乎太濃。（圖／NOWnews攝影中心）

▲柯震東戴著耳環現身，不過有網友認為不適合。（圖／NOWnews攝影中心）

▲林依晨今天的褲裝造型讓不少網友傻眼，還有人形容像「窗簾」。（圖／NOWnews攝影中心）

▲林依晨今天的造型受到不少批評。（圖／金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

眾多演員今（19）日登上戲劇類金鐘獎星光大道，期望可以比美比帥，不過也有人的造型相當災難。楊麗音穿著民俗風的造型登場，有網友就說「有點太媽媽感，不適合走紅毯」；柯震東穿的米色西裝現身，搭配紅色耳環，也被不少人批評「是芙莉蓮嗎？」；林依晨穿著拖尾褲裝走上紅毯，還被網友形容是「禮堂的窗簾」，女星藍心湄主持的節目《女人我最大》就全程觀賞直播，眾人在現場也認為該件禮服不適合林依晨。楊麗音憑藉《華麗計程車行》入圍戲劇節目女主角獎，今天她走上紅毯，穿著白襯衫搭配民族風的造型外套，下半身則是銀色亮面寬褲，不少網友認為太有媽媽感。全程觀看紅毯直播的藍心湄表示，因為楊麗音站在李李仁旁邊，起初她看錯人，「我以為是陶子（陶晶瑩），陶子一定會殺我」，一旁的Kevin老師也說，如果她裡面的白襯衫可以再短一點，可以遮肚子又不至於太55身，藍心湄則批評，楊麗音的妝容和髮型，覺得妝容太濃、重點太多。柯震東今天則以較休閒的淺色西裝搭配白色寬褲現身，看起來和平時的打扮相似，值得注意的是，他今天還特別戴了紅色耳環，眼尖網友隨即認出，「柯震東的耳環是芙莉蓮嗎」，但也有些網友認為不適合，直呼：「耳環是怎麼，請還給女演員」、「柯有種不太穩重的感覺，但這也可能他的個人特色吧。」林依晨憑藉《不夠善良的我們》入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，是今天紅毯上的壓軸，不過出場的拖尾褲裝造型，也讓網友有些傻眼，表示「又亂借衣服」、「依晨的衣服很難懂」、「這件好像禮堂的窗簾」、「應該純褲裝就好，後面那一大片有點多餘。」有婚紗教母封號的林莉看直播也直言，林依晨不適合這套衣服，「有點累贅，因為她個子也小，整個色調也不太適合她」，藍心湄也說，「鞋子也不對，如果穿金色或膚色效果好一點」，Kevin則說，「如果是我會搭配靴子。」