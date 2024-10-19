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▲柯震東以《不夠善良的我們》獲得金鐘獎迷你劇集或電視電影最佳男配角，致詞時喊話電視界繼續找他拍戲。（圖／三立電視提供）

▲柯震東拿金鐘獎最佳男配角獎，秀出紅內褲。（圖／記者陳明安攝）

柯震東以《不夠善良的我們》拿下迷你劇集（電視電影）男配角獎，柯震東在後台訪問時表示，真的沒有想到會拿獎，因為在接下這部戲之前，才因為拍電影《乩身》時被無人機撞到臉部破相，「對外貌跟表演都不是很有自信。」而他最感謝同劇對手演員許瑋甯，同時提到林依晨、賀軍翔對他的包容，讓他感覺到這是一個很有愛的劇組。柯震東拿下最佳男配角獎，上台時面露不可思議，還一度哽咽，他在受訪時也說，「」但他很感謝導演徐譽庭給他的包容，讓他一直很想待在這個充滿愛的環境，「瑋甯、依晨、小美哥（賀軍翔）都很包容我，讓我感覺這個劇組很有愛，非常感謝他們，也是因為他們，才有今天比較自信開朗的我。」問起最感謝誰，他說是跟他對戲最多的許瑋甯。《不夠善良的我們》也在接下來的獎項拿下節目造型設計獎，徐譽庭坐在台下一直露出欣慰的表情。柯震東拿獎之後任務還沒完成，他今年也擔任頒獎嘉賓，和蔡昌憲會一起搭檔頒發迷你劇集、迷你劇集與電視電影導演、迷你劇集與電視電影男女主角等獎，其中在劇集和導演的部分，他參與演出的《不夠善良的我們》和《愛愛內含光》都獲得提名，勢必讓他在揭曉得獎名單時面對手心、手背都是肉的天人交戰。