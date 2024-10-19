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▲統一獅右外野手林佳緯具備優異的打擊能力，但守備略顯生澀，在台灣大賽守備讓球隊付出代價。（圖／記者葉政勳攝）

在中職防禦率王、統一獅本土王牌古林睿煬的帶領下，原本有望在台灣大賽G1取得先機，然而他的意外傷退徹底打亂球隊布局，比賽局勢也被逆轉。古林在前3局的表現幾近完美，只被敲出2支安打、無失分，並送出3次三振，但4局開局後，古林因背部肌肉緊繃無法再繼續投球，意外傷退徹底改變了比賽走向。古林的提前退場，直接打亂了獅隊的投手調度。統一獅在古林下場後，被迫提前啟用牛棚應戰，但由於獅隊牛棚缺乏穩定性，球隊在領先的局面下逐漸失去控制，4局中信兄弟追回1分後，雖然獅隊仍然保持領先，但牛棚接連失守，特別是在第6局下，但兄弟展開猛烈攻勢，打出一波7分大局，為比賽奠定勝基。古林的傷退打亂統一獅調度佈局，教練團必須提早使用原本預計留在比賽後段的投手，包括高塩將樹、邱浩鈞、王鏡銘等，而林詔恩可負擔長中繼，本該在更關鍵的局勢下登場，卻因比賽已大勢已去，必須上來救火。古林睿煬的健康問題成為獅隊的重大隱憂。若他能健康出賽，統一獅本來有機會至少在系列賽中拿下兩場勝利，但這次的背部緊繃使得後續比賽變數大增，假設古林狀態受背部影響，球隊勢必得仰賴牛棚更多的表現。鑒於統一獅牛棚並不穩固，這一變數可能成為兄弟在系列賽贏球的重要契機。相比之下，兄弟的洋投德保拉展現出韌性，雖然首局經歷失3分亂流，但他迅速調整，穩住了局面，第2局開始連續6局未讓統一獅得分。他展現了極佳的壓制力，讓猛獅打線變成病貓因而陷入苦戰，也給兄弟的逆轉創造了機會。此外，統一獅的挑戰不僅限於投手調度，年僅19歲的林佳緯在這場比賽的守備失誤也成為轉折點之一。雖然林佳緯在打擊端表現不俗，但守備上的失誤反映出他經驗的不足，讓兄弟在關鍵時刻得以反超。如何有效安排陣容，兼顧守備和打擊，成為統一獅接下來必須思考的重要課題。